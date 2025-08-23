Más Información

Todo listo para la audiencia de Julio César Chávez Jr en Sonora; se desconoce si será por videoconferencia o de forma presencial

Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

El Pentágono crea medalla de defensa de la frontera con México; prioridad, asegurar zona limítrofe

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

Nueva Corte inicia con la “purificación” de instalaciones; conoce las actividades del 1 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- A unos minutos de la audiencia de en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Penal Federal, todo transcurre con normalidad.

Hasta el momento se desconoce si la audiencia que se llevará a cabo este sábado a las 17:00 horas (tiempo del Pacífico 18:00 horas del Centro) será por o de .

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Enrique Hernández Miranda, dictó prisión preventiva oficiosa a Julio César Chávez Jr., y en la presente audiencia se determinará si hay vinculación o no a proceso por los cargos que se le imputan.

El pugilista tiene en México, una orden de arresto emitida desde marzo de 2023 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas, derivada de una investigación iniciada en 2019.

El pugilista se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, tras ser deportado por autoridades estadounidenses.

