La directora del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11, solicitó mediante un oficio al juez de Control, Enrique Hernández Miranda que la audiencia de Julio César Chávez Jr., se realice por medios alternativos como videoconferencia.

En el documento con Asunto: “impedimento de traslado, se gestiona videoconferencia para la causa penal 15/2023”, se pide que se realice el juicio oral sin traslado por seguridad.

“Se solicita que la audiencia programada a las 17.00 horas del sábado 23 de agosto, se lleve a cabo desde el interior del Cefereso, por el método alternativo de video conferencia y/o en la sala que para tal efecto se cuenta en esta Unidad Administrativa, por medida de seguridad e integridad física del mismo -Julio César Chávez Jr.- y del personal que lleve a cabo el traslado”, establece el documento.

Leer también: Cae "El Snoopy" uno de los presuntos autores de masacre en bar "Los Cantaritos" de Querétaro; era objetivo prioritario

En el oficio enviado al Juez de Distrito en funciones, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora informó que se cuentan con las herramientas necesarias para celebración de audiencias y diligencias judiciales.

La distancia entre el Cefereso Número 11, ubicado por la carretera hacia la costa de Hermosillo y el Centro de Justicia Penal Federal es de 40 kilómetros.

¿De qué acusan a Julio César Chávez Jr?

El ICE difundió dos fotos de la entrega a México del boxeador Julio César Chávez Jr., el lunes, en Nogales. FOTO: ICE

El pugilista tiene en México, una orden de arresto emitida desde marzo de 2023 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas, derivada de una investigación iniciada en 2019.

El pasado 2 de julio, fue arrestado por autoridades migratorias estadounidenses (ICE) poco después de su pelea contra Jake Paul en California.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo consideró un inmigrante ilegal y una amenaza para la seguridad, al mismo tiempo que se encontraron declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente.

Tras pasar unos 46 días en custodia del gobierno de Estados Unidos fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas la noche del 18 de agosto de 2025, por la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con un fuerte dispositivo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, donde se encuentran reos de máxima seguridad relacionados con narcotráfico o lavado de dinero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr