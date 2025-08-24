Más Información

Nueva York. , líder histórico y cofundador del , se declarará culpable formalmente ante un tribunal federal de Nueva York mañana lunes, después de que la Fiscalía anunciara semanas atrás que renuncia a pedir la pena de muerte para el 'capo' mexicano de la droga.

Pese a que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con , lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, el Ministerio Público optó por no pedir lapara el acusado, que fue entregado a Estados Unidos el año pasado en una operación a la que siguen rodeando un mar de incógnitas.

Más allá del previsible acuerdo de culpabilidad de este lunes, acreditado en documentos judiciales como "un cambio de declaración" de "El Mayo" (77 años), se desconoce aun si reconocerá formalmente haber cometido todos los delitos o solo algunos de ellos.

Los beneficios que podría solicitar "El Mayo"

El hombre que esquivó a la Justicia mexicana durante décadas y por cuya cabeza Estados Unidos llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares evitará así comparecer en juicio a cambio de entregar información sensible a las autoridades estadounidenses.

Fuentes del de Estados Unidos que prefirieron guardar el anonimato explicaron a EFE que, probablemente, Zambada -aquejado de graves problemas de salud- podría pedir una o varias de estas cosas: no ser recluido en un penal de máxima seguridad, una reducción de condena o mayor acceso a su familia.

Una viñeta muestra al juez de la Corte de Nueva York, Brian Cogan, y a un demacrado Ismael El Mayo Zambada durante una audiencia en el juicio contra el capo mexicano en octubre pasado, realizado en el Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York. Foto: EFE/Archivo
Una viñeta muestra al juez de la Corte de Nueva York, Brian Cogan, y a un demacrado Ismael El Mayo Zambada durante una audiencia en el juicio contra el capo mexicano en octubre pasado, realizado en el Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York. Foto: EFE/Archivo

Un hijo de "El Mayo", , alias Vicentillo, ya fue testigo clave de la fiscalía en 2019 durante el proceso legal contra el otrora socio de su padre y afamado líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, después de haberse declarado culpable seis años antes de conspiración para el tráfico de drogas y .

Posible plazo para su sentencia

Será el juez encargado quien fije un plazo para dictar sentencia contra "El Mayo" en un plazo que podría alargarse hasta seis meses, en función del valor y la utilidad de la información que facilite al gobierno estadounidense.

Antes, la Fiscalía deberá analizar el contenido aportado por Zambada para presentar una recomendación de condena contra el "capo" al juez Cogan.

De concretarse la declaración de culpabilidad de Zambada, Estados Unidos tendrá bajo su control a los dos cabecillas más poderosos en la historia del , con "El Chapo" cumpliendo cadena perpetua en un penal impenetrable del estado de Colorado desde el mismo 2019.

Ahora, la pregunta sobre la mesa es: ¿hacia dónde apunta el gobierno estadounidense negociando para extraer información a los que hasta hace no tanto eran sus objetivos prioritarios en la lucha contra el narcotráfico?

Por ahora, la colusión entre el 'narco' y la política en México solo se ha saldado en los tribunales estadounidenses con la condena en 2024 a más de 38 años de cárcel para , exsecretario mexicano de Seguridad Pública durante el mandato de (2006-2012).

Cambio de estrategia de "El Mayo"

Zambada quedó detenido en julio del año pasado tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EU) en una avioneta junto a , uno de los hijos de "El Chapo" que, según "El Mayo", le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

Guzmán López permanece detenido pero actualmente también negocia un acuerdo de culpabilidad después de que su hermano Ovidio, alias y extraditado a Estados Unidos en 2023, hiciera lo propio en julio de este año.

Ismael El Mayo Zambada García rechazó tener contacto con el Consulado General de México en Nueva York, debido al “estado de shock y confusión” en el que se encontraba por lo que le sucedió en julio del año pasado. Foto: ARCHIVO/AP
Ismael El Mayo Zambada García rechazó tener contacto con el Consulado General de México en Nueva York, debido al “estado de shock y confusión” en el que se encontraba por lo que le sucedió en julio del año pasado. Foto: ARCHIVO/AP

Desde su envío a Nueva York en septiembre del año pasado, Zambada se había declarado no culpable, pero en febrero su abogado, , ya señaló que si la Fiscalía descartaba la pena de muerte, la situación podía cambiar.

Pérez recalcó anteriormente que, pese a la posibilidad del acuerdo, esto no implicaba directamente que su defendido colaborara con la Justicia.

La audiencia de El Mayo está programada para las 12:00 pm del lunes (hora local, 10:00 a.m. de México). La fiscal general de Estados Unidos, , convocó a los medios para hablar de la declaración de culpabilidad del capo mexicano alrededor de las 15:00 horas locales (13:00 en México). La acompañará el fiscal encargado del caso del "Mayo", Joseph Nocella Jr.

