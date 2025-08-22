El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó las transcripciones y grabaciones de audio de una entrevista realizada el mes pasado con Ghislaine Maxwell, condenada como cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Excepto los nombres de las víctimas, se incluye cada palabra. No se omite nada. No se oculta nada", declaró el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien realizó la entrevista.

