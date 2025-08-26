Más Información

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México

VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores

Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores

Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados

Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados

EU envía buque lanzamisiles y submarino nuclear al Caribe; los suma al combate al tráfico de drogas

EU envía buque lanzamisiles y submarino nuclear al Caribe; los suma al combate al tráfico de drogas

"Ciudad de México está gobernada por cárteles", afirma asesor de Trump; dice que ciudades demócratas son más peligrosas que CDMX

"Ciudad de México está gobernada por cárteles", afirma asesor de Trump; dice que ciudades demócratas son más peligrosas que CDMX

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó suerte este martes a y al jugador de fútbol americano Travis Kelce, poco después de que anunciaran su compromiso, y aseguró que la cantante es "una persona fantástica".

"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump preguntado por los periodistas durante la séptima reunión de su gabinete.

El mandatario estadounidense fue cuestionado minutos después de que Swift y Kelce anunciaran en una publicación de Instagram que se han comprometido después de llevar juntos desde 2023.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió la cantante.

Lee también

El rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, que era la rival del ahora mandatario en las elecciones de noviembre del pasado 2024. Fotos: AFP
El rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, que era la rival del ahora mandatario en las elecciones de noviembre del pasado 2024. Fotos: AFP

¿Qué ha dicho Trump sobre Taylor Swift?

Esta declaración del mandatario sorprendió porque él mismo ha escrito en su red social Truth Social en varias ocasiones que odia a Swift.

ODIO A TAYLOR SWIFT!", compartió en septiembre del año pasado.

Sin ir más lejos, la última vez fue a principios de este mes, cuando aseguró que desde que se pronunció sobre ella en este sentido la cantante dejó de estar de moda.

"¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ella ya no es ‘POPULAR’?", escribió.

El rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, que era la rival del ahora mandatario en las elecciones de noviembre del pasado 2024.

Lee también

El mandatario, que poco antes había dicho que era "inusualmente hermosa" pero "liberal", compartió imágenes falsas en las que hacía ver que la cantante y sus fans le apoyaban en la carrera a la Casa Blanca.

Sin emargo, Swift aseguró que se trataba de imágenes generadas por inteligencia artificial y ahí pareció desatarse la animadversión del presidente por la intérprete.

La noticia del enlace llega poco después del anuncio de su próximo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl", que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial "The Eras Tour".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma el pago de agosto. ¿Cuándo se deposita y cómo verificar el pago? Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro / Adobe

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma el pago de agosto. ¿Cuándo se deposita y cómo verificar el pago?

Visa americana. Foto: iStock

Nuevas fechas para tramitar la visa americana de turista en agosto de 2025 y cuánto cuesta

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo. Foto: iStock

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Maleta. Foto. iStock / marchmeena29

¿Viajas a Estados Unidos? TSA prohíbe nuevos artículos en el equipaje documentado

Walt Disney World (Courtesy: Disney)

Espectáculo de Zootopia y más atracciones llegarán a Disney World en 2025 y 2026