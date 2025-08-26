Más Información

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Vinculan a proceso a policía que disparó a motociclista en Venustiano Carranza; otro oficial, acusado de abuso de autoridad, queda libre

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

Consejeros del INE se reúnen con Pablo Gómez; inician diálogos rumbo a la reforma electoral

“De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

Gobernador de Coahuila confirma retiro de visa a exsecretaria de Seguridad; tema de embarazo la posible razón

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

"Ciudad de México está gobernada por cárteles", afirma asesor de Trump; dice que ciudades demócratas son más peligrosas que CDMX

¿Por qué es peligroso que Trump "despida" a la gobernadora de la Fed? Ningún presidente de EU se atrevió a hacerlo

El presidente de los Estados Unidos, , sugirió este martes que podría enviar cheques de "reembolso arancelario" a los ciudadanos del país, con el dinero que ingresa de las nuevas impuestas a casi todas las naciones del mundo.

"Primero queremos pagar deuda (pública) pero existe una posibilidad de que tomemos una parte y generemos dividendos", dijo Trump durante la reunión de martes con su gabinete en la .

El mandatario agregó que la posibilidad de entregar estos cheques sería una forma de "entregar beneficios" a personas que han pagado impuestos y criticó a las administraciones anteriores por su "mal liderazgo" en cuanto a este tema.

La semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró -en una entrevista con CNBC- que los ingresos provenientes de los aranceles de importación serán destinados principalmente al pago de la deuda nacional de Estados Unidos y que el presidente Trump estaba de acuerdo.

Según datos del Tesoro, Estados Unidos ha recaudado, hasta julio, 100 mil millones de dólares desde abril, cuando empezaron a entrar en vigor los primeros de estos gravámenes que Trump ha ido anunciando.

En julio pasado, el senador republicano Josh Hawley presentó una iniciativa para proporcionar a la ciudadanía cheques de reembolso arancelario valorados en al menos seiscientos dólares, propuesta que afloró después de que Trump mencionara por primera vez la idea de enviar estos papeles bancarios.

Esta misma noche entrará en vigor un que Estados Unidos aplicará a una amplia gama de productos procedentes de la India, tras anunciar un aumento adicional del 25% sobre la tasa vigente, como castigo por las compras que el país asiático hace de crudo ruso.

es/mgm

