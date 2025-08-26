Más Información

El presidente dijo que buscará la pena de muerte para los en Washington, como parte de una ofensiva contra lo que considera crimen fuera de control en la capital de Estados Unidos.

"Si alguien mata a alguien en la capital, , vamos a buscar la . Y es una medida preventiva muy fuerte y todos los que lo han escuchado están de acuerdo", dijo Trump en una reunión del gabinete.

El anuncio se produce después de que el republicano desplegara la Guardia Nacional en Washington, administrada por demócratas, y tomara el control federal del departamento de policía de la ciudad a principios de este mes.

Washington -formalmente conocido como el Distrito de Columbia- abolió la pena de muerte en 1981.

La capital de Estados Unidos tiene un estatus legal único, ya que no es un estado y opera bajo una relación con el gobierno federal que limita su autonomía y otorga al Congreso un control extraordinario sobre asuntos locales.

Trump utilizó este vacío legal para enviar a la Guardia Nacional a Washington para combatir lo que considera un estallido de crimen desenfrenado y la presencia de personas sin hogar.

El lunes se jactó de una racha de varios días sin asesinatos en la ciudad y dijo que estaba tomando medidas para "embellecer la capital", donde se encuentran la Casa Blanca, el Capitolio y otras instituciones clave del país.

Además, los miembros de la Guardia Nacional comenzaron a portar armas en Washington el domingo.

Trump considera medidas similares para otras ciudades administradas por la oposición demócrata, incluidas Chicago, Nueva York y Baltimore.

