Violencia familiar y apoyo emocional relacionado con fatiga por las tareas domésticas y de cuidado que desempeñan, son dos de las principales causas por las que madres de familia solicitan atención a través de la línea telefónica y servicios del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, reveló Gabriela González García, directora general.

En los últimos cinco años —de 2021 a 2026— el Consejo Ciudadano ha brindado algún tipo de atención a más de 78 mil 900 madres de familia, principalmente a mujeres de entre 31 y 40 años, detalló.

Resaltó que en el primer cuatrimestre de 2026 se registró un incremento de 17% en las atenciones, respecto al mismo periodo de 2021.

Lee también 10 de mayo en CDMX: alcaldía Benito Juárez reforzará vigilancia en zonas de alta afluencia; festejemos a las madres con orden y seguridad: alcalde

En entrevista con EL UNIVERSAL, González García señaló que muchas mujeres, además de cumplir con el rol de madres de familia, son quienes proveen la manutención de sus hogares, lo que genera una serie de presiones adicionales.

“En México, tres de cada 10 madres fungen como jefas del hogar, lo que significa que en ellas recae tanto el cuidado de las hijas e hijos como la manutención o la parte económica de llevar la carga y el suministro del hogar”, indicó.

En el marco del Día de las Madres que en México se celebra cada 10 de mayo, la directora recordó que en esta fecha es común pensar en la celebración y la derrama económica que deja esta fecha. Sin embargo, consideró que es una buena fecha para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las madres de familia.

Lee también Día de las Madres en CDMX: Metro reconoce a mamás que laboran en el sistema; hay casi 5 mil 800 trabajadoras

Tras advertir que 68.5% de las atenciones que brindan son a mamás de la capital del país —y el resto de otras entidades al interior de la República o, incluso, de otros países—, detalló que más de 70% de las madres de familia que atienden están casadas y 33% son víctimas de violencia familiar.

Otro 16% de las atenciones que se brindan son asesorías jurídicas relacionadas con temas de pensión alimenticia y la custodia de sus hijos.

Además, explicó, 28% de los reportes que se atienden, tienen que ver con apoyo emocional que están vinculados “a un cansancio o una fatiga emocional” relacionada con las labores de cuidado que desempeñan muchas mujeres para sus hijas, hijos o incluso nietos, en algunos casos.

Lee también Madres buscadoras de Coahuila realizan bordado con nombres y expedientes de sus desaparecidos; exigen a autoridades no maquillar cifras

“Los servicios de salud mental son contados y son limitados, y para una jefa del hogar que, además, tiene a su cargo sacar adelante a los hijos e hijas, el gasto en un tema de salud emocional para un tema de autocuidado deja de ser una prioridad”, advirtió.

En lo que va del primer cuatrimestre de 2026 se han brindando un total de 4 mil 604 atenciones; mientras que durante todo 2025 la cifra fue de 13 mil 831; en 2024 fueron 15 mil 112; en 2023 fueron 18 mil 288; en 2022 sumaron 15 mil 234; y en 2021 la cifra total fue de 11 mil 888 atenciones a madres de familia. Esto da un total de 78 mil 958 en los últimos cinco años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm