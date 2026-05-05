La alcaldía Iztapalapa abrirá sus centros de salud, unidades comunitarias y el sistema de cuidados a las parteras para que compartan sus conocimientos sobre salud sexual y apoyo emocional.

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz señaló que estos espacios permitirán a quienes ejercen esta profesión asesorar a otras mujeres sobre la experiencia y las dificultades de dar a luz.

Buscan crear una red de mujeres para que “conozcan su cuerpo, decidan sobre él, si desean embarazarse; para que no permitan la violencia obstétrica". | Foto: Especial.

​Desde el Museo del Fuego Nuevo, en el Cerro de la Estrella, la funcionaria consideró que es momento de habilitar rutas de atención formal donde la partería apoye a las gestantes en temas de alimentación y preparación corporal.

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A través de un comunicado, se informó que la alcaldesa busca procurar una red de mujeres para que “conozcan su cuerpo, decidan sobre él, si desean embarazarse; para que no permitan la violencia o el maltrato, porque la violencia obstétrica, a pesar de que ya está tipificada como delito, aún persiste”.

​La alcaldesa precisó que el sistema de cuidados debe estar siempre abierto a las parteras. | Foto: Especial.

​La alcaldesa precisó que el sistema de cuidados actualmente en construcción debe estar siempre abierto a este gremio.

“Hay que expandir todo este conocimiento de la partería a todas las mujeres. Todas merecemos tener partos amorosos porque debe entenderse que estamos haciendo algo muy significativo y aquí en Iztapalapa lo haremos con nuestros espacios de cuidados”, explicó.

​Alavez Ruiz destacó que se tejerá una red de mujeres para acompañarse en espacios públicos. | Foto: Especial.

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​Alavez Ruiz destacó que se tejerá una red de mujeres para acompañarse en cualquier momento mediante el uso de los espacios públicos.

La funcionaria concluyó que la integración de las parteras busca que este conocimiento llegue a todas las habitantes de la zona para fortalecer los derechos reproductivos y la salud integral.

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JACL/cr