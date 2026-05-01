Ecatepec, Méx.- El gobierno municipal rehabilitó el deportivo San Andrés, espacio ubicado en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, y en el que ahora se realizan actividades de basquetbol, box, futbol y zumba. Su intervención ocurrió en respuesta a una petición vecinal planteada en una Mesa Comunitaria de Paz realizada en la zona.

Con un partido de basquetbol la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, inauguró las canchas remozadas, en donde mencionó que ahora cuenta con luz y color.

“Mucha luz, mucho color para que la gente vea un cambio radical, para que eso también promueva en nuestras niñas, en nuestros niños, un cambio de conductas, al igual que en la comunidad”, mencionó la Cisneros Coss.

La presidenta municipal explicó que el espacio está ubicado en una zona que desde hace décadas enfrenta rezagos, sobre todo en materia de servicios públicos. Foto: Espacio

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La presidenta municipal explicó que el espacio está ubicado en avenida La Mora de la colonia Los Bordos, que forma parte de la región de San Andrés de La Cañada, la cual desde hace décadas enfrenta rezagos, sobre todo en materia de servicios públicos y de espacios adecuados para la recreación y el deporte.

“Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de los territorios, no volverlos a soltar porque si soltamos otros los han ido agarrando y eso no nos ha ayudado en nada”, dijo Azucena Cisneros tras inaugurar el espacio que ahora sede del programa Cambia de Cancha.

Dicho esquema tiene como propósito alejar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de conductas antisociales mediante actividades deportivas y recreativas; y ahí ahora les enseñan a jugar basquetbol, futbol, así como box, zumba, entre otras.

El colectivo artístico español Boa Mistura, participó al pintar un mural multicolor en las dos canchas de basquetbol y las gradas. Foto: Especial

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“Acá estamos, en la parte alta, iluminando, generando todo lo que son actividades, recuperando territorio, construyendo territorios de paz”, indicio Azucena Cisneros Coss.

Además, el colectivo artístico español Boa Mistura (Buena Mezcla, en portugués), participó al pintar un mural multicolor en las dos canchas de basquetbol y las gradas, colocando la palabra LUZ, la cual es visible desde el Mexicable y que vuelve diferente el espacio para que no pase inadvertido y para que sea utilizado por las personas.

En el partido inaugural jugaron los equipos Cambia de Cancha y Correcaminos de Santa María Tulpetlac. Este último ganó el tercer lugar en la Olimpiada Nacional Indígena Horacio Llamas 2026, el cual es encabezado por el jugador Sebastián Cortés Vargas, de 19 años de edad, y cuyos integrantes fueron reconocidos por el gobierno municipal.

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