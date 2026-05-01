Habrá ley seca en la alcaldía Iztapalapa los días 2, 3, 4, 9, 10, 17 y 18 de mayo, con motivo de las celebraciones del Señor de la Santa Cruz y otras festividades que realizan durante este mes.

La alcaldía informó que la prohibición en la venta de alcohol comienza a las cero horas y termina a las 23:59 de los días señalados.

La disposición obedece a lo publicado el 30 de abril en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que establece que la prohibición en establecimientos mercantiles formales en colonias, pueblos y barrios mencionados donde se realizan ferias, romerías, kermeses, festejos populares y otros eventos.

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Exceptuando el consumo de bebidas alcohólicas por copeo acompañadas de alimentos en restaurantes.

Señaló que quienes contravengan el acuerdo serán remitidas al Juzgado Cívico correspondiente, para recibir la sanción correspondiente conforme con las disposiciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Verificación Administrativa y demás disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México

La alcaldía precisó que con estas acciones se busca salvaguardar la seguridad e integridad de las familias que son residentes, así como de los visitantes del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco y zonas aledañas.

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