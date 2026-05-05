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Durante el mes de abril, a través del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" se recolectaron 49 armas cortas, cuatro armas largas, 48 granadas, 51 estopines y 2 mil 204 cartuchos, con lo cual se benefició a 50 personas, de las cuales 17 fueron mujeres y 33 hombres.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno capitalina, en abril se instalaron seis módulos de canje en las alcaldías Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Azcapotzalco.

Desarme en CDMX avanza. Foto: Especial
Desarme en CDMX avanza. Foto: Especial

Las armas fueron recolectadas para su destrucción con el proposito de fortalecer los entornos seguros.

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También se realizaron actividades para promover la cultura de la paz al intercambiar de 58 juguetes belicos por libros, con lo cual se benefició a 28 niñas y 30 niños.

De igual forma, se impartieron 12 pláticas para prevenir la violencia y el autocuidado, en las que participaron 659 personas.

Desarme en CDMX avanza. Foto: Especial
Desarme en CDMX avanza. Foto: Especial

En la semana del 27 al 30 de abril se ejercieron 72 mil 204 pesos en el canje de 16 armas largas, un arma corta y 932 cartuchos.

Desde el pasado 10 de marzo, fecha en que comenzó la estrategia, y hasta el 30 de abril, se han ejercido 951 mil 746 pesos en el canje, donde se recolectaron 140 armas largas, 40 armas cortas, 50 granadas, 51 estopines y 7 mil 263 cartuchos, y participaron 114 personas.

LL

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