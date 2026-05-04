Quienes han personificado a Jesús en el Viacrucis de Iztapalapa encabezaron un recorrido desde la iglesia hasta el Cerro de la Estrella para bendecir las cruces el Día de la Santa Cruz.

Con cruces de madera sobre los hombros, ellos avanzaron en procesión acompañados de fieles y vecinos de la demarcación para asistir a una misa en pleno lugar donde, en Semana Santa, se recrea la crucifixión.

Arnulfo Eduardo, quien representó a Jesús este año, explicó que el recorrido tiene el objetivo de bendecir las cruces que utilizaron en sus años y agradecer. “Es parte de la tradición, sólo nos bendicen las cruces en la misa, agradecemos” dijo.

Para Arnulfo, cargar nuevamente la cruz representa el cierre de una etapa que describe como una de las más significativas de su vida.

Comentó que al subir el cerro experimentó una mezcla de emociones, principalmente nostalgia al recordar el esfuerzo físico y espiritual vivido durante la representación.

“Es la mejor experiencia de mi vida”, expresó al tiempo que recordó cómo hace apenas unas semanas se encontraba interpretando a Jesús frente a millones de personas.

Otro caso es el de Daniel Agonizantes, quien interpretó a Cristo en 2015 y es originario del barrio de San José, quien relató que cada año acude a este recorrido, al que son invitados todos los actores que han representado a Jesús en distintas ediciones del Viacrucis.

Indicó que esta tradición no sólo fortalece la comunidad entre quienes han asumido el papel, sino que también sirve como un espacio de acompañamiento para los nuevos aspirantes.

Comentó que en varias ocasiones ha compartido el trayecto con jóvenes interesados en representar a Cristo, motivándolos a experimentar el compromiso que implica cargar la cruz.

Destacó que año con año la participación crece, no sólo de intérpretes, sino también de familias que acompañan la procesión.

Mientras, Iván Pedro Estrella, quien representó a Cristo en 2018, expuso que es una oportunidad para convivir con sus seres queridos mientras reafirma su fe y carga una cruz que cuida desde hace ocho años.

Explicó que suele subir el cerro acompañado de su familia y amigos, quienes también participan en la tradición llevando sus propias cruces, mencionó que este año su hijo pequeño lo acompaña y le da orgullo integrarlo a la actividad.

“Subimos juntos, agradecemos y pedimos por la familia”, refirió.

La misa se realizó en la zona donde se ubican las tres cruces utilizadas durante la representación de Semana Santa en el Cerro de la Estrella.

En este punto, además de los actores, cientos de familias se congregaron con sus propias cruces para recibir la bendición.

El ambiente se llenó con cantos, flores, veladoras, cruces y oraciones, en un acto colectivo de fe.

Rafael Ramírez, quien vive en las faldas del cerro, acudió con dos cruces adornadas con flores moradas para que fueran bendecidas durante la ceremonia. Dijo que cada año participa en esta tradición, la cual considera importante para su familia. "Me encanta, mis papás me lo enseñaron y yo creo que mantenemos la tradición", afirmó.

Al finalizar la misa, los asistentes recordaron a Ángel Juárez, carpintero que durante años se dedicó a elaborar cruces para esta celebración y que falleció en 2015, a los 89 años. Su familia llevó una fotografía. “Era un orgullo para él participar en esto”, externó su hijo.