En el marco del Día de la Madre, que se celebra este 10 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro emitió un reconocimiento al 74% de las mujeres que laboran en dicho medio de transporte, quienes también son madres de familia.

En un comunicado, el Metro resaltó que en sus 56 años de servicio, la plantilla laboral femenina ha tenido un crecimiento sostenido. Actualmente cuenta con 5 mil 786 trabajadoras y, de esa cifra, un 74% combina su ejercicio profesional con su responsabilidad de madres de familia.

Labor de las mujeres es fundamental en todas las áreas del Metro

“Este 10 de Mayo, el Sistema de Transporte Colectivo reconoce el trabajo de 4 mil 279 mamás trabajadoras que se desempeñan en las áreas operativas, técnicas y administrativas”, se lee en el comunicado.

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De esa cifra, precisó el STC, mil 718 pertenecen al área de Taquillas, un trabajo “decisivo en la movilidad al interior de la Red”, ya que coadyuvan en la recarga de las tarjetas de Movilidad Integrada, todos los días del año.

El 74% de las mujeres que laboran en el Metro CDMX dicho medio de transporte, quienes también son madres de familia. Fotos: Especiales.

Otras 773 realizan diferentes actividades en el área de transportación, como conductoras, reguladoras, inspectoras, jefas de estación y supervisoras de línea.

El Metro también destacó su presencia en áreas técnicas, por ejemplo en los talleres de material rodante e instalaciones fijas, ya sea en el mantenimiento de trenes, de vías, de instalaciones hidráulicas y eléctricas, entre otros, labores en las que participan 349 mamás trabajadoras.

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En la gerencia de seguridad institucional se desempeñan 133 madres de familia, quienes desempeñan tareas de vigilancia, protección civil y seguridad industrial que ofrece el Metro a los usuarios, así como a sus trabajadores e inmuebles.

La labor de las mujeres y madres en el Metro se encuentra presente en todas las áreas del transporte: Fotos: Especiales.

Otras mil 234 mujeres y madres realizan diferentes actividades administrativas en las direcciones, gerencias y coordinaciones de todo el organismo, ya sea en administración y finanzas, recursos humanos, servicio médico del organismo, recursos materiales, en la dirección de medios y gerencia de atención al usuario, entre otros.

De esta forma, el Metro, a cargo de Adrián Rubalcava Suárez, felicitó a la madres trabajadoras de este medio de transporte, quienes “combinan sus dos importantes responsabilidades en un marco institucional de respeto a sus derechos laborales y capacidad profesional, así como de empatía a su entorno personal como jefas de familia”.

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