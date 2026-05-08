Atenco, Méx. – Un grupo de mototaxistas bloquea la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de la comunidad de Acuexcomac, en el municipio de Atenco, para manifestarse contra obras impulsadas por el gobierno municipal y por las medidas de regularización que buscan aplicar a ese servicio de transporte.

Los inconformes colocaron llantas sobre el asfalto, a las que posteriormente prendieron fuego para impedir el paso de vehículos particulares y unidades de transporte público.

El bloqueo provocó afectaciones a la circulación en la zona, principalmente para automovilistas que se dirigían hacia Texcoco y municipios aledaños.

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Algunos conductores buscaron rutas alternas para evitar quedar varados sobre la carretera.

De acuerdo con los manifestantes, las acciones del gobierno municipal afectarían la operación de los mototaxis, por lo que exigieron una mesa de diálogo con las autoridades para definir las condiciones en las que podrán continuar prestando el servicio.

Durante la protesta, los operadores permanecieron sobre la vialidad con sus unidades, mientras el humo de las llantas incendiadas se extendió en varios puntos de la carretera.

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Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido una postura oficial sobre las demandas de los manifestantes ni sobre las afectaciones ocasionadas por el bloqueo.

Elementos de seguridad acudieron a la zona para vigilar la movilización y evitar incidentes mayores.

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JACL/cr