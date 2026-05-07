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La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que 13 módulos fijos y móviles brindarán atención los sábados, de 09:00 a 13:00 horas, para expedición de licencias, emplacamiento, reposición de tarjetas de circulación y permisos para conducir.
En total serán cuatro módulos fijos y nueve móviles, los que recibirán a usuarios que no puedan acudir de lunes a viernes a realizar algún trámite.
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¿Dónde encontrar los módulos fijos de Semovi?
Los módulos fijos estarán en:
- Av. Andrés Molina Enríquez, San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa, que tendrá un horario especial de 9:00 a 14:00 horas.
- Av. Insurgentes Sur #263, 1.er Piso, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Trámites de control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.
- Av. Municipio Libre #314, Col. Emperadores, alcaldía Benito Juárez. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias
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- Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J24 1.º Piso, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Trámites de control vehicular, únicamente de empresas.
Los módulos móviles
- Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de placas conmemorativas.
- Jesús García #50, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, en la explanada de la alcaldía. Trámites de placas conmemorativas.
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- Enrique Contel #361, Col. Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, dentro del módulo de compra segura de la Fiscalía. Trámites de placas conmemorativas.
- Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.
- Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco. En el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.
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- El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. En el estacionamiento del Servicio de Transportes Eléctricos. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia
- La Viga #1381, Col. El Retoño, alcaldía Iztapalapa, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.
- Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias.
- Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.
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