Más Información

Padres y especialistas rechazan recorte al ciclo escolar; “la educación no puede sacrificarse por un evento deportivo”

Padres y especialistas rechazan recorte al ciclo escolar; “la educación no puede sacrificarse por un evento deportivo”

Un indigente, el "guardián" de los restos de Hernán Cortés; feligreses piden que permanezcan en México

Un indigente, el "guardián" de los restos de Hernán Cortés; feligreses piden que permanezcan en México

CBS reporta que EU revisa todos los consulados mexicanos en el país; podría llevar al cierre de algunos

CBS reporta que EU revisa todos los consulados mexicanos en el país; podría llevar al cierre de algunos

“EU puede hacer las listas que quiera”; Noroña afirma que Sheinbaum les pidió defender la soberanía

“EU puede hacer las listas que quiera”; Noroña afirma que Sheinbaum les pidió defender la soberanía

Maru Campos pide "respeto mutuo" a Sheinbaum; defiende reunión de gobernadores del PAN con Díaz Ayuso

Maru Campos pide "respeto mutuo" a Sheinbaum; defiende reunión de gobernadores del PAN con Díaz Ayuso

Morena CDMX rechaza visita de Ayuso; mandan propuestas sobre Rocha a comisiones

Morena CDMX rechaza visita de Ayuso; mandan propuestas sobre Rocha a comisiones

La informó que 13 módulos fijos y móviles brindarán atención los sábados, de 09:00 a 13:00 horas, para expedición de licencias, emplacamiento, reposición de tarjetas de circulación y permisos para conducir.

En total serán cuatro módulos fijos y nueve móviles, los que recibirán a usuarios que a realizar algún trámite.

Lee también

¿Dónde encontrar los módulos fijos de Semovi?

Los módulos fijos estarán en:

  • Av. Andrés Molina Enríquez, San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa, que tendrá un horario especial de 9:00 a 14:00 horas.
  • Av. Insurgentes Sur #263, 1.er Piso, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Trámites de control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.
  • Av. Municipio Libre #314, Col. Emperadores, alcaldía Benito Juárez. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias
  • Lee también Atrapan a 2 más por multihomicidio en Azcapotzalco; los ligan a Los Julios
  • Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J24 1.º Piso, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Trámites de control vehicular, únicamente de empresas.

Los módulos móviles

  • Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de placas conmemorativas.
  • Jesús García #50, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, en la explanada de la alcaldía. Trámites de placas conmemorativas.
  • Lee también Optimizan movilidad con carril reversible en Coyoacán
  • Enrique Contel #361, Col. Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, dentro del módulo de compra segura de la Fiscalía. Trámites de placas conmemorativas.
  • Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.
  • Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco. En el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.

Lee también

  • El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. En el estacionamiento del Servicio de Transportes Eléctricos. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia
  • La Viga #1381, Col. El Retoño, alcaldía Iztapalapa, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.
  • Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias.
  • Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]