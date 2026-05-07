La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que 13 módulos fijos y móviles brindarán atención los sábados, de 09:00 a 13:00 horas, para expedición de licencias, emplacamiento, reposición de tarjetas de circulación y permisos para conducir.

En total serán cuatro módulos fijos y nueve móviles, los que recibirán a usuarios que no puedan acudir de lunes a viernes a realizar algún trámite.

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¿Dónde encontrar los módulos fijos de Semovi?

Los módulos fijos estarán en:

Av. Andrés Molina Enríquez, San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa, que tendrá un horario especial de 9:00 a 14:00 horas.

que tendrá un horario especial de 9:00 a 14:00 horas. Av. Insurgentes Sur #263, 1.er Piso, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc . Trámites de control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.

. Trámites de control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir. Av. Municipio Libre #314, Col. Emperadores, alcaldía Benito Juárez . Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias

. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias Lee también Atrapan a 2 más por multihomicidio en Azcapotzalco; los ligan a Los Julios

Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J24 1.º Piso, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Trámites de control vehicular, únicamente de empresas.

Los módulos móviles

Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez , en el estacionamiento de Walmart. Trámites de placas conmemorativas.

, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de placas conmemorativas. Jesús García #50, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc , en la explanada de la alcaldía. Trámites de placas conmemorativas.

, en la explanada de la alcaldía. Trámites de placas conmemorativas. Lee también Optimizan movilidad con carril reversible en Coyoacán

Enrique Contel #361, Col. Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa , dentro del módulo de compra segura de la Fiscalía. Trámites de placas conmemorativas.

, dentro del módulo de compra segura de la Fiscalía. Trámites de placas conmemorativas. Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, alcaldía Cuauhtémoc , en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.

, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia. Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco. En el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia.

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El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. En el estacionamiento del Servicio de Transportes Eléctricos. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencia

La Viga #1381, Col. El Retoño, alcaldía Iztapalapa, en el estacionamiento de Mega Soriana. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.

Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias.

Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan, en el estacionamiento de Walmart. Trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.

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