Tlalnepantla, Méx.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a dos presuntos implicados más por el multihomicidio de una familia en la alcaldía Azcapotzalco en la CDMX.

Se trata de Alexis Ricardo “N”, alias Lobito, así como Luis Enrique “N”, identificados como generadores de violencia y presuntos integrantes de un grupo delictivo autodenominado Los Julios.

De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía estatal, Alexis Ricardo “N” habría auxiliado a Luis Enrique “N” a planear el ingreso a un domicilio, en el cual participarían los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, detenidos el pasado 29 de abril.

El objetivo era robar pertenencias, vehículos y documentación de una propiedad ubicada en Atizapán de Zaragoza.

Posteriormente, entregarían la documentación de la propiedad a Alexis Ricardo, Lobito, para que “Los Julios se apoderaran de ella”.

Además, las indagatorias arrojaron que Luis Enrique “N” presumiblemente fue quien clavó en el cuerpo de una de las víctimas de la familia de Azcapotzalco un arma punzocortante con un mensaje intimidatorio supuestamente firmado por La Unión con lo que pretendían desviar las investigaciones, luego del robo y los asesinatos cometidos en el inmueble.

Diligencias de campo y gabinete de la FGJEM lograron establecer que Luis Enrique “N” es señalado como integrante del grupo delictivo autodenominado Los Julios, asimismo identificaron que este sujeto tenía como zona de movilidad y refugio, la colonia Romana, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Con estas dos detenciones, suman seis los presuntos involucrados en el homicidio de los cuatro integrantes de una familia que residía en la alcaldía Azcapotzalco.

José María “N”, María de Jesús “N” y Francisco Javier “N”, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público el 28 y 29 de abril pasados, se encuentran vinculados a proceso por su probable participación en delitos cometidos en el Estado de México, en tanto que Emiliano “N” fue puesto a disposición de autoridades de la Ciudad de México.

Fue la mañana del 28 de abril cuando las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de los cuatro integrantes de la familia, dos adultos y dos menores de edad, en su vivienda ubicada en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las víctimas presentaban lesiones producidas por un objeto punzocortante.

Durante la madrugada vecinos reportaron haber escuchado gritos y una discusión. Horas después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al inmueble junto con paramédicos, quienes confirmaron que las cuatro personas ya no contaban con signos vitales.

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