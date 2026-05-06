La alcaldía Coyoacán implementó el proyecto de carril reversible sobre la calle Guillermo Pérez Valenzuela, como parte de las estrategias de gestión vial para optimizar la movilidad en zonas de alta demanda.

Esta medida, aplicada en el tramo que va de Melchor Ocampo a avenida Universidad, ha permitido reducir los tiempos de traslado de los usuarios entre 10 y 15 minutos durante las horas pico, optimizando con esto el flujo vehicular.

El proyecto surge como respuesta a la saturación vial detectada en horarios de máxima afluencia, donde la configuración anterior de carriles resultaba insuficiente para el volumen de automóviles.

La alcaldía explicó que al adaptar el flujo vehicular según la demanda, se ha logrado incrementar la capacidad de la vía sin necesidad de realizar obras de ampliación física, mejorando la fluidez hacia puntos estratégicos como la avenida Universidad.

De acuerdo con los aforos realizados entre octubre de 2025 y abril de 2026, se registró un flujo total de 5 mil 415 vehículos ingresando por Melchor Ocampo y 5 mil 530 salidas hacia avenida Universidad, confirmando la alta demanda y efectividad operativa del carril.

Para garantizar una operación segura, la intervención contempló una renovación integral de la infraestructura vial que incluye señalética específica en la que se instalaron señales de “Vía Reversible”, “Ceda el Paso” y dispositivos preventivos en zonas escolares, balizamiento especializado para delimitar el carril reversible, así como cruces peatonales tipo cebra y líneas de alto, también se colocaron botones reflejantes para mejorar la visibilidad nocturna y gráficos horizontales de precaución.

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