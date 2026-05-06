El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, dio a conocer que se puso en marcha un plan piloto de préstamo de scooters, rumbo al Mundial de Futbol 2026, para que la población que acuda al Estadio Banorte y “se atore” en la Calzada de Tlalpan o en el perímetro de Última Milla pueda abordar un scooter sin costo y usar la ciclovía.

Este fin de semana, a través de redes sociales, se difundieron imágenes y videos en los que se observan decenas de scooters e, incluso, bicicletas de la empresa Lime, en inmediaciones de la Calzada de Tlalpan.

Al ser cuestionado sobre estas publicaciones, el secretario de Movilidad capitalino precisó que se trató de un programa piloto de préstamo de dichos vehículos, con cinco estaciones remotas colocadas sobre Calzada de Tlalpan.

“No hay estaciones que renten scooters. Es un plan piloto que pusimos en funcionamiento para el acceso a los partidos y, sobre todo, lo vamos a poner como un plan piloto para el Mundial. Es decir, para que en la Última Milla, si la gente llega y se atora en Calzada de Tlalpan, utilice la ciclovía y puedan abordar scooters sin costo.

“O sea, no hay renta. Y ese plan lo vamos a mantener de aquí al Mundial, para que la gente pueda arribar al estadio. Entonces, no hay renta de absolutamente nada y no hay estaciones. Fueron estaciones remotas y fueron cinco estaciones remotas, sobre Calzada de Tlalpan”, explicó.

El titular de la Semovi indicó que este programa piloto se puso en operación en el partido de futbol del fin de semana y se hará en posteriores, a fin de garantizar la movilidad en la zona.

“Se puso en funcionamiento en este partido del domingo y en los otros partidos también lo vamos a poner en funcionamiento. ¿Qué es lo que buscamos? Garantizar la movilidad eficiente en los días de partido y que no se congestionen los vehículos”, puntualizó.

Héctor Ulises García Nieto señaló que este programa se puso en operación con el objetivo de desalentar el uso del automóvil particular, sobre todo en eventos de mayor convocatoria y se fomente el uso de transporte público u opciones alternativas.

La empresa de micromovilidad señaló que de ninguna manera llegan para competir con el programa Ecobici, sino como un complemento para ayudar en la movilidad de los aficionados.

Esta no es la primera ocasión que la empresa Lime intenta operar en la Ciudad de México, entre 2018 y 2019 se tuvo un antecedente, sin que se llegara a un acuerdo con la administración capitalina.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que todo lo que realiza la administración capitalina relacionado con movilidad, de cara al Mundial, tiene el objetivo de que sean obras que permanezcan.

Con información de Frida Sánchez y Obed Coeto.

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