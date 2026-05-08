La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de nuevas unidades y equipos de alta tecnología —incluidos 4 drones para monitorear escenarios desde el aire— al Heroico Cuerpo de Bomberos, tecnología que permitirá ahorrar tiempos y mejorar la atención para apagar incendios y en la búsqueda de personas en la Ciudad de México.

En la estación de Bomberos de Iztacalco, la mandataria precisó que se invirtieron más de 107 millones de pesos: 92 millones de pesos en vehículos y 15 en herramientas y equipos para la corporación.

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En total, se adquirieron 4 autotanques de 5 mil litros para transportar agua y responder de forma inmediata a los incendios; 22 camionetas de primera respuesta equipadas con extintores; 4 camiones multipropósito; 68 equipos de respiración autónoma; 30 motobombas para atender encharcamientos e inundaciones; 4 drones para evaluar escenarios desde el aire sin comprometer la seguridad de los bomberos; así como 40 motosierras y 22 equipos de protección para el combate de incendios forestales.

Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Invertir en las y los bomberos, significa proteger a quienes todos los días arriesgan sus vidas para salvar la nuestra; fortalecer al Heroico Cuerpo de Bomberos refuerza nuestra capacidad institucional y colectiva para cuidarnos, para responder a emergencias, accidentes o incendios”, dijo.

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En su oportunidad, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, destacó que la tecnología que hoy recibe la corporación “representa una visión nueva, una visión avanzada, de última generación”.

Tras la demostración de una búsqueda de personas ejecutada por el can “Togo” y otra más donde se pudo apreciar el uso de tecnología en tiempo real para la búsqueda de una persona en Xochimilco, el director general afirmó que las necesidades para la búsqueda de personas en la CDMX son muy amplias, por lo que destacó la importancia de contar con buzos, perros y otras herramientas de alta tecnología.

afcl