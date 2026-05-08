Con la graduación de 74 nuevos integrantes de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se robustecen las capacidades de respuesta de la policía capitalina de cara al Mundial de Futbol, aseguró el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho.

“Hoy, en el marco de la preparación para la justa deportiva y en el marco de las actividades que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana dentro de la estrategia de construcción de paz, la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales amplía su estado de fuerza y con ello robustece su capacidad de respuesta, de despliegue operativo y de coordinación interinstitucional”, dijo.

Fueron ocho mujeres y 66 hombres los que culminaron el VI y VII Escalón del Curso Comando de Operaciones Especiales, quienes pasaron un riguroso proceso de selección y un entrenamiento de alto rendimiento táctico y estratégico, explicó Vázquez, durante la ceremonia de graduación, realizada en la Universidad de la Policía.

El entrenamiento incluyó acondicionamiento físico especializado, defensa táctica con armas de fuego, operaciones aeromóviles, operaciones tácticas rurales, atención de trauma en combate, manejo defensivo, ofensivo y evasivo, entre otros.

Vázquez reconoció a los nuevos elementos, entre los cuales había policías de la SSC, de la Fiscalía General de Justicia capitalina y del estado de Jalisco.

Aseguró que desde su creación, la UMOE ha participado en operativos de alto impacto que han contribuido en la reducción de la violencia en la capital, la detención de objetivos prioritarios y la protección de los ciudadanos.

“Si te lo propones, lo logras”

Una de las graduadas, de indicativo Yogenis, aseguró que debido a la complejidad del curso, la graduación se veía muy lejana; sin embargo, no declinó debido a que no quería decepcionar a su familia.

Yogenis es una de las ocho mujeres que culminaron la preparación para pertenecer a la UMOE.

“Lo único que puedo decirles es que si te lo propones, lo logras, y nunca digas no puedo, porque sí lo puedes hacer”.

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