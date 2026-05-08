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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde de este viernes 8 de mayo en 10 de las 16 alcaldías de la .

Las demarcaciones con alerta son , Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se espera lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo entre las 14:45 de la tarde y las 18:00 horas.

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Se esperan precipitaciones de 15 a 29 milímetros. Foto: Hugo Salvador/El Universal
Se esperan precipitaciones de 15 a 29 milímetros. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

vr

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