La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde de este viernes 8 de mayo en 10 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se espera lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo entre las 14:45 de la tarde y las 18:00 horas.

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Se esperan precipitaciones de 15 a 29 milímetros. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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