Un juez de control vinculó a proceso a Adrián “N”, alias “El Shimon”, señalado como presunto líder del grupo delictivo Los Malportados, por el delito de homicidio calificado en la alcaldía Azcapotzalco.

También se fijó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que llevará su proceso en prisión, y se determinó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) comunicó que el 22 de septiembre de 2025, “El Shimon” viajaba en un auto e interceptó a la víctima en calles de la colonia Sindicato Electricista, posteriormente le disparó con un arma de fuego y escapó del lugar.

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Tras estos hechos, un agente del Ministerio Público realizó una investigación a través de la cual se estableció la probable participación de Adrián en el homicidio por lo que solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de captura.

Policías de investigación ejecutaron el mandamiento el pasado 1 de mayo y en la audiencia, realizada el 6 de mayo, se le vinculó a proceso.

“El Shimon” fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) el pasado 27 de abril, en calles de la colonia El Jagüey, en posesión de droga, un arma y dinero en efectivo.

La SSC dijo que el detenido sería uno de los jefes de Los Malportados, y está relacionado con la venta de droga, extorsión a comerciantes y transportistas.

afcl