Más Información
Madres y padres reclaman por recorte escolar 2025-2026; "¿a dónde voy a llevar a mi otro hijo?", expresan
Decisión improvisada de modificar calendario escolar generará más rezago educativo: Coparmex; piden planeación técnica
La semana en que Trump arreció la presión sobre México; insiste en que "los cárteles gobiernan" el país
Edén Muñoz pospone concierto en Los Mochis por tragedia en centro comercial: "no tengo sonrisa para salir al escenario"
Chimalhuacán, Méx.- Tres personas presuntamente relacionadas con el robo de un vehículo en el barrio Ebanistas fueron detenidas tras un operativo realizado por corporaciones municipales y estatales, luego de que en redes sociales se difundiera un video del despojo a una pareja.
De acuerdo con información oficial, policías municipales de Chimalhuacán realizaron labores de investigación y seguimiento en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a través del área de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, así como con el área de Inteligencia municipal.
Las acciones permitieron ubicar y detener a Carlos “N”, Luis “N” y un menor de edad, señalados como presuntos implicados en el robo.
Lee también Por mantenimiento, modificarán servicio del Tren Ligero este 9 y 10 de mayo; contará con apoyo de unidades de RTP
Durante la intervención, elementos de seguridad aseguraron un vehículo presuntamente utilizado en los hechos, un arma de fuego y dinero en efectivo.
Autoridades informaron que los detenidos fueron vinculados a proceso y permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo, donde continúa el procedimiento legal correspondiente.
El caso fue dado a conocer tras difundirse un video en redes sociales en el que se observó el robo de un automóvil a una pareja en calles del barrio Ebanistas, en el municipio de Chimalhuacán.
vr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]