Chimalhuacán, Méx.- Tres personas presuntamente relacionadas con el robo de un vehículo en el barrio Ebanistas fueron detenidas tras un operativo realizado por corporaciones municipales y estatales, luego de que en redes sociales se difundiera un video del despojo a una pareja.

De acuerdo con información oficial, policías municipales de Chimalhuacán realizaron labores de investigación y seguimiento en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a través del área de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, así como con el área de Inteligencia municipal.

Las acciones permitieron ubicar y detener a Carlos “N”, Luis “N” y un menor de edad, señalados como presuntos implicados en el robo.

Elementos de seguridad aseguraron un vehículo presuntamente utilizado en los hechos, un arma de fuego y dinero en efectivo. Foto: Especial

Lee también Por mantenimiento, modificarán servicio del Tren Ligero este 9 y 10 de mayo; contará con apoyo de unidades de RTP

Durante la intervención, elementos de seguridad aseguraron un vehículo presuntamente utilizado en los hechos, un arma de fuego y dinero en efectivo.

Autoridades informaron que los detenidos fueron vinculados a proceso y permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo, donde continúa el procedimiento legal correspondiente.

El caso fue dado a conocer tras difundirse un video en redes sociales en el que se observó el robo de un automóvil a una pareja en calles del barrio Ebanistas, en el municipio de Chimalhuacán.

vr/cr