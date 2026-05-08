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Con motivo de las festividades por el , la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevará a cabo un operativo de prevención, seguridad y vialidad, con el despliegue de 13 mil 941 policías, principalmente en plazas comerciales, restaurantes y panteones en las 16 alcaldías.

El operativo comenzará este viernes 08 de mayo y concluirán el día domingo 10 de mayo, para lo cual los más de 13 mil uniformados estarán apoyados de 2 mil 97 vehículos, 20 motopatrullas, seis grúas, 15 ambulancias y ocho motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como cinco helicópteros Cóndores que realizará sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo al personal en tierra.

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La SSC destacó que para la seguridad de las familias que se reúnan a celebrar a sus madres, se reforzará el patrullaje y los recorridos de seguridad en las distintas colonias y se pondrá especial atención en los centros comerciales, restaurantes y panteones, entre otros lugares de reunión.

Este despliegue será apoyado con personal de los Centros de Comando y Control (C2) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), quienes monitorearan la ciudad mediante las cámaras de seguridad.

En tanto, los policías adscritos a la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán acciones para garantizar la movilidad peatonal y vehicular, por lo que la SSC llamó a los ciudadanos a no estacionar vehículos en lugares no autorizados y respetar el Reglamento de Tránsito.

afcl

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