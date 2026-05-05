El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) señaló que la propuesta anunciada por la dirigencia y el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, respecto a ampliar el horario de servicio del Metro hasta las 2:00 horas los días viernes y sábado, no procede debido a que causaría más afectaciones que beneficios a los pocos usuarios que lo utilizarían.

El Sindicato dio a conocer que los trabajos de mantenimiento y conservación de Instalaciones Fijas y Obra Civil se efectúan primordialmente por las noches, en las horas en que está el Metro fuera de servicio para que no se afecte la continuidad del servicio a los usuarios.

La Organización Sindical indicó que por seguridad y por requerimiento técnico las labores de mantenimiento se realizan durante el corte de energía eléctrica de tracción, por lo que el tiempo de mantenimiento es limitado y corto; aunado a que la renergización debe ser a las 4:00 horas los días laborables. El Sindicato informó que los trabajos de mantenimiento nocturnos son continuos a lo largo de todo el año; además que la mayoría se ejecutan los fines de semana.

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En una tarjeta informativa, el SNTSTC informó al Grupo Parlamentario del PAN, que coordina Andrés Atayde, que la propuesta de ampliar el horario del Metro los fines de semana tampoco sería factible pues al no disponer del tiempo de mantenimiento los fines de semana, se dejarían pendientes actividades necesarias, y corre el riesgo de presentarse averías importantes para el servicio, lo que obligaría al Metro a tener paros parciales en las líneas para recuperar los trabajos no realizados.

Finalmente, la Organización Sindical puntualizó que, de acuerdo a los registros del Metro, entre las 23:00 y 24:00 horas la afluencia de usuarios es mínima, es decir, los trenes van semivacíos, y resalta que los trenes tienen una capacidad, en promedio, de mil 500 pasajeros.

La semana pasada, la dirigencia local del PAN capitalino planteó que durante el Mundial el horario del Metro pueda ampliarse.

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cdm