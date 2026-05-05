“Estamos metiendo el acelerador” en las obras de renovación de la Línea 2 del Metro, afirmó el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto.

A prácticamente un mes del Mundial 2026, el secretario aseguró que el plazo de conclusión de las obras es el 31 de mayo. No obstante, señaló que se han intensificado los trabajos sobre todo en las noches, para concluirlos.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario detalló que como parte de estas obras se están generando condiciones de accesibilidad para los usuarios, además de que se está renovando la señalética y la guía podotáctil.

"Sabemos que es un inconveniente, pero al final creo que todos lo vamos a agradecer", agregó el funcionario. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“Estamos metiendo el acelerador. Sabemos lo que significa para todos los usuarios, pero al final creo que lo vamos a agradecer, porque estamos generando condiciones de accesibilidad, de posibilidad de que puedan transitar adecuadamente, modificando también la señalética, renovando la guía podotáctil. Es decir, estamos haciendo una intervención, que creo que la ciudadanía al final lo va a agradecer”, dijo.

Afirmó que no sólo se trata de mejorar la imagen de la línea 2 del Metro, sino que también se están haciendo modificaciones en la seguridad, por ejemplo, en los sistemas contra incendios, ajuste de vías y reparación de cárcamos.

“Estamos a pasos acelerados y los estamos intensificando sobre todo en las noches; están trabajando 24 horas. Sabemos que es un inconveniente, pero al final creo que todos lo vamos a agradecer”, indicó.

Clara Brugada indicó que pidió al Sistema de Transporte Colectivo Metro y a las empresas involucradas instalar medidas de protección civil. Foto: Especial

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En su oportunidad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada indicó que pidió al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y a las empresas involucradas instalar todas las medidas de protección civil necesarias durante las obras.

“No queremos afectar a la ciudadanía. Es decir, que sea lo menos posible con las obras y consideramos que eso también ya se está haciendo; es decir, que sí, que todas las obras implican una situación a veces difícil para la población, pero no debe significar un riesgo, y para ello, ya se le pidió al Metro y a las empresas, que se haga todo lo necesario para que tenga toda la protección civil necesaria”, indicó.

vr