Integrantes del Observatorio Vecinal Verónica Anzures mantienen un bloqueo este martes sobre avenida General Mariano Escobedo, a la altura de Laguna de Mayrán, en la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, para exigir el cumplimiento de un amparo judicial relacionado con el proyecto inmobiliario “Be Grand Alto Polanco”.

Alrededor de 35 personas participan en la protesta que inició cerca de las 14:00 horas.

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Los inconformes demandan que se respete la resolución emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que concedió un amparo en contra de la Fase III del desarrollo.

Los vecinos denunciaron afectaciones ambientales derivadas de la obra, como el derribo de árboles, la reducción de áreas verdes y la pérdida de suelo permeable. También señalaron problemas como la generación de residuos, el incremento de ruido y complicaciones en la movilidad de la zona.

El bloqueo genera afectaciones viales.

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JACL/cr