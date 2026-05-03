Desde hace dos años, Marisol López Salinas decidió poner Manos a la Olla. Su casa, ubicada en la colonia 16 de Septiembre, se convirtió desde el año pasado en uno de los 50 comedores comunitarios que opera la alcaldía Miguel Hidalgo.

Marisol cuenta a EL UNIVERSAL que decidió participar en el programa Manos a la Olla porque le encanta cocinar y realizar labores altruistas. Precisa que darle de comer a sus vecinos, y que le paguen por ello, es muy satisfactorio, más en esta temporada en la que algunos productos, como el jitomate, se han encarecido.

“El proyecto descansa cierto tiempo y ya los vecinos estaban muy desesperados. Hay vecinos que vienen de otras colonias a consumir porque todo el mundo nos dice que comprar jitomate ya es un lujo. Entonces, mucha gente se ha estado viniendo de otros lugares a formar, precisamente, para hacer un ahorro a la economía. Estos días también me tocó ir al mercado y dije ‘ay, Dios santo’; sí, la canasta básica está por los cielos”, dice.

Desde 2022, la alcaldía Miguel Hidalgo implementó el programa Manos a la Olla, que actualmente es uno de los más exitosos.

La demarcación otorga a los operadores de este programa —que son los propios vecinos— los insumos necesarios para preparar los alimentos: carne, verduras, pollo, pescado, huevo, etcétera. También se les entregan mandiles y bolsas.

Al día se cocinan 70 raciones de alimentos de tres tiempos en cada uno de los 50 comedores, que se venden a 11 pesos cada una.

Cada día, el programa Manos a la Olla beneficia a más de 3 mil 500 personas, quienes deben llevar tuppers para recoger sus alimentos. En los 50 comedores que se localizan por toda la alcaldía se sirve el mismo menú para el disfrute de las y los vecinos.

El alcalde Mauricio Tabe resalta que con Manos a la Olla le regalan tiempo a las mujeres para que lo dediquen a otras actividades y ya no a la cocina. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

Marisol comenta que comienza con la elaboración de los alimentos desde un día antes, pues se pican los vegetales, la carne o lo que vaya a preparar. Por la mañana fríe y cocina, y alrededor de las 10:00 u11:00 horas los alimentos ya se encuentran listos, pues al mediodía comienza a repartirlos.

“La verdad a mí me sorprende mucho que el alcalde nos esté brindando este apoyo, porque realmente los vecinos están muy contentos y esperan este apoyo.

“Ya ahorita realmente [para] como está la situación económica, para ellos esto es una bendición, y para nosotros también porque tenemos un trabajo. Entonces, agradezco mucho a Mauricio Tabe, a todo el personal de la alcaldía que hace este proyecto de Manos a la Olla, porque nos dan una oportunidad, nos dan trabajo, hacemos servicio a la comunidad y nuestros vecinos están contentos”, recalca.

Patricia González es vecina de la calle Sur 144, donde se ubica el comedor comunitario, por lo que cuenta que asiste casi a diario para comprar sus alimentos.

“No gasto en transporte para venir, aparte es muy limpio, muy rico, muy buena atención, todo muy bien. Y sí, definitivamente para la economía es muy bueno. Es un gran apoyo para toda la comunidad, para la gente que trabaja aquí alrededor, para las personas que somos de la tercera edad, para las mamás que trabajan, o sea, es una gran ayuda, de verdad se agradece mucho”.

Califica a su vecina como una persona “muy linda” por abrir las puertas de su hogar y poner Manos a la Olla. “Es una muy buena persona, muy linda, nos brinda este servicio ella con muchísima atención y se ve que lo hace con mucho cariño”, afirma.

Desde 2022, la alcaldía Miguel Hidalgo implementó el programa Manos a la Olla, que ofrece raciones de comida por 11 pesos. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, resalta la importancia de este programa, pues con Manos a la Olla le regalan tiempo a las mujeres para que lo dediquen a otras actividades y ya no a la cocina.

“Lo más importante es el tiempo que le regalamos a las mujeres. Vale oro porque ahí está el mayor problema de desigualdad: muchas mujeres ya están condenadas a la cocina todos los días, y con este programa (...) las liberamos de la condena de la cocina, de la esclavitud de la cocina. Ellas vienen, recogen su comida, y ya se pueden ir a esperar a su familia, pues en otra situación estarían terminando de preparar la comida, ir por los hijos y todo el rollo, y se echarían toda la mañana en preparar la comida”, puntualiza.

El edil panista argumenta que ahora que los precios de algunos productos están por los cielos, estos comedores también ayudan a la economía familiar, pues, por ejemplo, con 44 pesos al día una familia de cuatro integrantes puede comer nutritivamente. Remarca que nutriólogos participan en este programa para brindar una alimentación sana y balanceada.

El edil panista menciona que este año se invierten 56 millones de pesos para la operación de Manos a la Olla, es decir, cada comedor costará poco más de un millón de pesos.

Subraya que si el dinero se le brindara directamente a los vecinos para su alimentación, seguramente no rendiría de la misma manera. “Este programa es para todas las personas y con la finalidad de apoyar, principalmente, a las mujeres, jefas de familias, y pues ha ayudado a mucha gente en la alcaldía. Tres mil 500 personas diarias reciben alimentos de estos comedores y, sobre todo, los 50 comedores están operados por nuestras vecinas que son solidarias; entonces, están empujando a la comunidad, no son servidores públicos, son servidores de la comunidad los que están empujando nuestros 50 comedores”, afirma.

Con una sonrisa, recuerda que llamaron Manos a la Olla al programa por la expresión popular de manos a la obra, “y pues Manos a la Olla es: vamos a preparar la comida para servir a la comunidad”.

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