El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reconoció la labor del personal de Blindar MH y de los elementos de la Policía Auxiliar, quienes, mencionó, han logrado posicionar a esta demarcación como la segunda más segura de la Ciudad de México, marcando una diferencia notable frente al panorama nacional.

“Mientras el país está azotado por la violencia, la sangre y el miedo, Miguel Hidalgo avanza como la segunda alcaldía más segura de la Ciudad. Es normal o nos hemos acostumbrado a ver cómo en algunos municipios la seguridad en vez de mejorar, se va deteriorando, por eso, sí es de reconocerse cuando se revierten las tendencias, cuando se navega contra corriente y cuando se logran resultados que cambian la vida de las personas”, manifestó el edil panista.

El alcalde señaló que estos resultados son consecuencia de una estrategia integral que incluyó duplicar la inversión en seguridad, triplicar la presencia de policías, recuperar los módulos de seguridad, aumentar el número de cámaras, instalar cinco centros de monitoreo, reiluminar los barrios y colonias populares, así como rescatar los espacios públicos y seguir reforzando la vigilancia en los sitios donde los vecinos se sienten más inseguros.

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