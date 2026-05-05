Las obras del parque elevado, que recorrerá desde Tlaxcoaque hasta Metro Chabacano, continúan avanzando sobre Calzada de Tlalpan, donde maquinaria, estructuras y trabajadores mantienen intervenida la vialidad, generando afectaciones en el tráfico de la zona.

La reducción de un carril ha provocado tráfico constante, con avances lentos y filas que se prolongan por varios metros.

En algunos puntos, incluso, la circulación se detiene por completo durante varios minutos mientras se realizan maniobras para el traslado de equipo y materiales.

En algunos puntos, incluso, la circulación se detiene por completo durante varios minutos. | Foto: Karla Guerrero / El Universal

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A lo largo de las intervenciones sobre avenida Tlalpan, los automovilistas se enfrentan a incorporaciones complicadas, donde los vehículos se aglomeran al intentar integrarse a los carriles disponibles.

La reducción del espacio y los cierres parciales provocan que, en distintos tramos, los conductores avancen a vuelta de rueda, generando una sensación constante de saturación vial que se extiende por varias cuadras.

A la altura de San Antonio Abad, donde se cerró la avenida para poder continuar con las labores de construcción, los automovilistas han tenido que manejar en calles aledañas.

A la altura de San Antonio Abad, donde se cerró la avenida para poder continuar con las labores de construcción. | Foto: Karla Guerrero / El Universal

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Cuando los carriles se reabren en avenida Tlalpan, los automóviles se concentran formando cuellos de botella que intensifican el congestionamiento y provocan retrasos prolongados.

Usuarios de la vialidad señalaron que la situación se ha vuelto complicada, ya que los trayectos que antes tomaban pocos minutos ahora pueden extenderse por más de una hora.

Antonio Ramírez, quien trabaja en una de las calles aledañas, comentó que los tiempos de traslado han cambiado considerablemente debido a las obras.

Recorridos que antes tomaban cinco minutos, ahora tardan media hora. | Foto: Karla Guerrero / El Universal

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Explicó que recorridos que anteriormente le tomaban alrededor de cinco minutos, ahora pueden prolongarse hasta media hora.

“Antes salía y en cinco minutos ya estaba donde necesitaba, ahora puedo tardar hasta media hora o más”, señaló.

Indicó que ha optado por buscar rutas alternas, aunque estas también presentan complicaciones y, en muchos casos, terminan aumentando el tiempo total de traslado.

Las rutas alternas también presentan complicaciones. | Foto: Karla Guerrero / El Universal

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Gustavo Vázquez destacó que el tráfico se intensifica durante la tarde y noche, en un horario que va aproximadamente de las 15:00 a las 22:00 horas.

Señaló que desde el inicio de las obras la carga vehicular ha incrementado de manera notable en toda la zona.

“En ese horario es cuando más se siente; todo se vuelve más lento y pesado”, explicó.

Añadió que, en algunos casos, los automovilistas pueden llegar a pasar hasta una hora atrapados en el mismo tramo debido a la combinación de cierres, reducción de carriles y maniobras de obra.

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JACL/cr