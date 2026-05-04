En los últimos dos años, el Gobierno capitalino ha recaudado, cada año, más de 9 mil 700 millones de pesos por el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), el cual se debe pagar cuando se realiza la compra-venta de algún inmueble en la CDMX.

De acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia, la Ciudad de México recibió (de manera preliminar) 9 mil 753 millones 481 mil 597.02 pesos por dicho concepto tributario durante 2025.

Dicho monto económico se mantuvo similar —aunque tuvo una ligera disminución— al del año inmediato anterior, con una cifra de 9 mil 773 millones 871 mil 612.68 pesos para 2024.

Ambas cantidades presentaron un aumento respecto a los dos años anteriores. En 2023, el ISAI recaudó 8 mil 683 millones 51 mil 393 pesos; mientras que para 2022, el monto fue de 8 mil 319 millones 920 mil 415.50 pesos.

De acuerdo con el Informe de Avance Trimestral correspondiente a enero-marzo de 2026 de la SAF, durante los tres primeros meses del año en curso se recaudaron mil 944.8 millones de pesos por este impuesto, “cifra 202.9 millones superior a lo programado y con un crecimiento de 7.5% respecto al mismo trimestre de 2025, lo que refleja la dinámica del mercado inmobiliario en la Ciudad”, indica el documento.

El artículo 112 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece que están obligados al pago del ISAI “las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en la Ciudad de México, así como los derechos relacionados con los mismos”.

¿Cómo se calcula este impuesto?

El artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece la manera en la que se calculará este impuesto, que es aplicando la tarifa al valor total del inmueble, de tal manera que el monto a pagar por el ISAI se determina “de acuerdo con las características del inmueble”, respondió la dependencia vía transparencia.

De esta forma, el impuesto se calcula aplicando una cuota fija sobre el valor total del inmueble. Por ejemplo, en 2025 el rango A tuvo una cuota fija de 314.97 pesos, con un límite inferior de 0.12, mientras que el límite superior fue de 123 mil 988 pesos.

Depende de cantidad de transacciones inmobiliarias

El ISAI es un impuesto que queda detrás de los principales impuestos que se cobran en la capital y depende del número de transacciones inmobiliarias que se realicen en determinado año, explicó a EL UNIVERSAL el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón.

“Es un impuesto que se cobra en las transacciones inmobiliarias de compra-venta, básicamente; los dos principales impuestos de la Ciudad son el Impuesto Sobre Nómina y el predial. Queda después de estos y depende del número de transacciones inmobiliarias que se den en un año determinado”, aseveró.

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