La renovación del Tren Ligero, que va de Tasqueña a Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México entró en la etapa final por lo que hay ajustes en el servicio que se brinda a los usuarios.

Por ejemplo, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) detalló que, por la implementación del Sistema de Regulación y Control de Tráfico Ferroviario, así como el mantenimiento integral de las estaciones, toda la ruta cierra dos horas antes, es decir, a las 22:00 horas, de lunes a viernes.

¿Cuál es el horario del Tren Ligero?

De lunes a viernes, el servicio concluye a las 22:00 horas, por ello, en toda la línea hay operación de RTP desde esa hora hasta las 23:30 horas.

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También es importante recordar que de Tasqueña y las Torres no hay servicio por lo que hay servicio de RTP, en el resto de las 16 estaciones ya opera el Tren Ligero de forma normal, con los límites de horarios ya citados arriba.

Aunado a esto, se realizan trabajos de mantenimiento en dos estaciones por lo no brindan servicio para usuarios.

Se trata de Registro Federal, donde se da atención a escalera de acceso, pisos y techumbre, por lo que estará cerrada del martes 05 al jueves 07 de mayo.

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Mientras que, en Textitlán, también con trabajos en escalera de acceso, pisos y techumbre, permanecerá cerrada del jueves 30 de abril al lunes 04 de mayo.

Trabajos en estaciones y los tiempos

El pasado 8 de abril, el director general de STE, Martín López Delgado, estimó que para los primeros días de Mayo estaría terminada la nueva terminal de Tasqueña -hoy cerrada-, donde se habilitó un andén más, para tener tres y no sólo dos, para que puedan operar los trenes acoplados.

“Vamos a reducir el 30 por ciento el tiempo de desplazamiento, al poder realizar ascensos y descensos, de manera simultánea, ya que la terminal va a contar con tres andenes en vez de dos, como se tenía en la terminal anterior”, expuso.

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Precisó que para esta obra de la nueva terminal de Tasqueña se invirtieron 150 millones de pesos.

López Delgado detalló que otro de los puntos de rehabilitación son la modernización de siete estaciones que van del tramo de Estadio Azteca a Xochimilco, para que puedan aceptar los trenes acoplados.

“Los trabajos que se están llevando a cabo principalmente, obedecen a la colocación de techumbres en todas y cada una de estas estaciones; al mejoramiento del aspecto arquitectónico; a la implementación de guías podotáctiles y también al reforzamiento de la señalética en todas ellas”, detalló.

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En este rubro la inversión, dijo, fue de 50 millones de pesos y estimó que estén en operación los primeros días del mes de mayo.

El titular del STE refirió que, además, se trabaja en la accesibilidad universal en las estaciones, sobre todo en el primer tramo del Tren Ligero que va sobre Calzada de Tlalpan pues ahí se utilizan los puentes peatonales para entrar al sistema.

Por ello se tenía previsto instalar equipos llamados “salvaescaleras” que permiten a los usuarios ingresar con sillas de ruedas en las paradas de Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, Nezahualpilli, Registro Federal, Textitlán, El Vergel y Estadio Azteca.

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“Con esto vamos a brindar mayor seguridad, pero, sobre todo, accesibilidad universal, a cualquier sector de la población. Estos trabajos los vamos a terminar en 2 semanas; es decir, para la tercera semana del mes de abril. Esperamos contar con todos estos equipos ya instalados, en estas estaciones”, auguró ese día.

Llegaron los trenes

El director general del Servicio de Transportes Eléctricos destacó la compra de 17 trenes ligeros para atender la demanda creciente del Tren Ligero y no sólo por el Mundial de Futbol que arranca el próximo 11 de junio.

Las unidades, que costarán mil 400 millones de pesos, ya están en las instalaciones del sistema y están en etapa de pruebas estáticas, dinámicas. La apuesta, adelantó, es movilizar en un día laborable a 200 mil usuarios.

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“Estas unidades están equipadas con cámaras de videovigilancia, hacia el interior y hacia el exterior de los trenes, contando con 14 cámaras, cada una de estas unidades. Tienen asientos reservados para personas con discapacidad y también para adultos mayores. La accesibilidad de estos trenes es cien por ciento universal; es decir, que una vez los usuarios estando dentro de las estaciones, pueden ingresar a los trenes sin ningún problema”, especificó.

Se prevé que entren en operación los primeros días de Mayo.

Nuevo sistema de regulación

El STE explicó que para incrementar las condiciones de seguridad de los trenes se adquirió el Sistema de Regulación Ferroviario del Tráfico por casi 800 millones de pesos y se está en la etapa de implementación. Estimó que esté operable a pocos días del inicio del Mundial, que se inaugura el 11 de junio, en el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México.

“Se va a colocar todo el equipo necesario, a lo largo de la línea en sus 13.3 kilómetros en ambos sentidos y está conformado entre otros aspectos, por un sistema de comunicación que va a permitir la comunicación muy fácil y eficiente, entre el centro, el Puesto Central de Control y los operadores que van operando las unidades. Se va a implementar un Puesto Central de Control nuevo, en las inmediaciones del Estadio Azteca.

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“También se va a mejorar el sistema de señalización a lo largo de toda la línea. Se van a implementar sistemas de barreras automáticas, en los nueve cruceros que se tienen actualmente, en este modo de transporte; así como un sistema de videovigilancia al interior de las estaciones y en los accesos a las mismas.

“Como ya lo comenté, este Sistema de Regulación, lo que persigue básicamente, es incrementar los aspectos de seguridad en la operación del material rodante para este modo de transporte”, argumentó el director del STE.

Ascendió a casi 800 millones de pesos y esperamos tenerlo operable unos pocos días antes del inicio del Mundial.

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Las 18 estaciones del Tren Ligero

Tasqueña

Las Torres

Ciudad Jardín

La Virgen

Xotepingo

Nezahualpilli

Registro Federal

Textitlán

El Vergel

Estadio Azteca

Huipulco

Xiomali

Periférico Participación Ciudadana

Tepepan

La Noria

Huichapan

Francisco Goitia

Xochimilco

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