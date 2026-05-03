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Han pasado cinco años desde el colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y 103 heridos, y el caso sigue sin personas sentenciadas por este hecho.

Sobre los presuntos responsables, 10 exfuncionarios, ninguno ha sido encontrado culpable o sentenciado por un delito.

De ellos, señalados por la fiscalía capitalina como probables responsables por fallas en la construcción y certificación, dos ya fallecieron: Fernando Ramiro Lalana, quien trabajó como director de Coordinación de Supervisión de Obra de la Línea 12, y Guillermo Leonardo Alcázar, quien fue director de Coordinación de Supervisión de Obra. En ambos casos, se sobreseyó la causa penal.

Los otros presuntos responsables se encuentran en libertad y no hay fecha para realizar la audiencia intermedia.

Ellos son: Enrique Horcasitas, quien fungió como director del Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles; Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Ingeniería y Estructura y Juan Antonio Giral, exdirector de Obras Civiles del Metro.

Héctor Rosas Troncoso, quien fue subdirector de Obra Civil; Ricardo Pérez, exdirector Responsable de Obra; Juan Carlos Ramos Alvarado, responsable de estructuras corresponsables de seguridad y Fernando Amezcua exresidente de Obra del Tramos Olivos-Tezonco.

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