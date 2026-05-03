Este domingo se realizan las consultas sobre Presupuesto Participativo 2026, 2027 y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos).

Las y los vecinos podrán votar por alguno de los 22 mil 853 proyectos que se inscribieron para mejorar su comunidad, y por alguna de las 17 mil 769 candidaturas a Copacos.

Para este ejercicio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México instaló dos mil 396 mesas receptoras de opinión, las cuales estarán abiertas hasta las 17:00 horas.

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Para cada una de las tres elecciones se imprimieron un millón 752 mil 903 boletas, pues era IECM augura una participación similar a las de ejercicios anteriores, es decir, baja.

“En realidad, y siendo muy honesta, la gente prefiere participar, digamos, de manera más ágil y estamos esperando, sí, una participación similar a la que hemos tenido en otros ejercicios”, dijo la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño.

Asimismo, indicó que esta elección vecinal se da en medio de un asueto, lo que podría desalentar un poco más la participación, por lo que invitó a las y los vecinos a considerar, en ejercicios posteriores, el voto anticipado por internet.

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“La realidad es que ha ido incrementándose de manera muy importante, año con año, la participación vía el sistema electrónico por internet. Nosotros desearemos que en un futuro pues muchas personas acudan a esta alternativa porque es bien cierto que algunas fechas no son las más propicias, como esta fecha, en donde se juntaron dos fechas conmemorativas en donde las personas tienen asueto. Esta es una buena alternativa para que quien no pueda acudir a la mesa de votación lo haga previamente”, expuso.

Patricia Avendaño apuntó que estas votaciones son muy tranquilas y relajadas “porque lo que están compitiendo son proyectos, lo que están compitiendo son personas que van a representar a sus colores en general tenemos jornadas muy tranquilas”.

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