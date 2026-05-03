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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este domingo se registrarán diversas movilizaciones sociales y eventos en la Ciudad de México, con especial actividad en la alcaldía Tláhuac porque hoy se cumplen cinco años del colapso en un tramo de la Línea 12 del Metro.
Así en la estación Olivos, el Frente de la Juventud Comunista informó que realizará un mitin a las 13:00 horas para exigir justicia y sanciones penales.
Asimismo, la organización "Somos Impacto" anunció una concentración en el mismo punto a las 14:30 horas para rendir homenaje a las víctimas.
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A las 19:00 horas, el Movimiento Antorchista llevará a cabo una marcha que partirá de la estación Nopalera hacia la estación Olivos, avanzando sobre la Avenida Tláhuac. La organización demanda mantenimiento a la infraestructura y mayor seguridad en el transporte.
En otros puntos de la ciudad, la Asociación Atrystain de Niños con Lupus realizará una caminata a partir de las 08:00 horas desde el Ángel de la Independencia.
Por su parte, el colectivo "Hasta Encontrarlos" anunció una concentración a las 10:00 horas en la estación del Metro Villa de Cortés, sobre Calzada de Tlalpan.
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La SSC también prevé concentraciones al mediodía frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Bosque de Chapultepec.
Además de carga vehicular en las inmediaciones del Estadio Banorte a partir de las 17:00 horas por el partido América vs. Pumas.
Se tienen previstas afectaciones viales en los pueblos de San Pedro Mártir y Santa Cruz Meyehualco debido a la celebración de sus ferias patronales anuales.
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