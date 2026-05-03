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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este domingo se registrarán diversas movilizaciones sociales y eventos en la Ciudad de México, con especial actividad en la alcaldía Tláhuac porque hoy se cumplen cinco años del colapso en un tramo de la

​Así en la estación Olivos, el Frente de la Juventud Comunista informó que realizará un mitin a las 13:00 horas para exigir justicia y sanciones penales.

Asimismo, la organización "Somos Impacto" anunció una concentración en el mismo punto a las 14:30 horas para rendir homenaje a las víctimas.

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​A las 19:00 horas, el Movimiento Antorchista llevará a cabo una marcha que partirá de la estación Nopalera hacia la estación Olivos, avanzando sobre la Avenida Tláhuac. La organización demanda mantenimiento a la infraestructura y mayor seguridad en el transporte.

​En otros puntos de la ciudad, la Asociación Atrystain de Niños con Lupus realizará una caminata a partir de las 08:00 horas desde el Ángel de la Independencia.

Por su parte, el colectivo "Hasta Encontrarlos" anunció una concentración a las 10:00 horas en la estación del Metro Villa de Cortés, sobre Calzada de Tlalpan.

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​La SSC también prevé concentraciones al mediodía frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Bosque de Chapultepec.

Además de carga vehicular en las inmediaciones del Estadio Banorte a partir de las 17:00 horas por el partido América vs. Pumas.

​Se tienen previstas afectaciones viales en los pueblos de San Pedro Mártir y Santa Cruz Meyehualco debido a la celebración de sus ferias patronales anuales.

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