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La alcaldía Cuauhtémoc realizará el festejo “¡A Toda Madre!” el próximo 10 de mayo en la explanada de la demarcación, ubicada en la colonia Buenavista.
De acuerdo con la información de la alcaldía, las actividades iniciarán a las 19:00 horas.
Se contará con la participación de Sonidero Los Jrs, conocidos como "El Sonidero de TikTok", además de invitados especiales.
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La alcaldía busca que con estas actividades se fomente un espacio de sana convivencia para las familias.
Agregó que el evento será gratuito para todos los asistentes.
A través de un boletín, se dio a conocer que habrá un despliegue de seguridad y protocolos de Protección Civil, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación.
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La alcaldía informó que se implementarán cierres viales en el perímetro.
Estos afectarán los cruces de México-Tenochtitlán y Buenavista, así como H. Ferrocarrileros y Jesús García.
También habrá cortes a la circulación en las intersecciones de Mina, Aldama, Luis D. Colosio y Orozco y Berra.
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