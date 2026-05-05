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La realizará el festejo “¡A Toda Madre!” el próximo en la explanada de la demarcación, ubicada en la colonia Buenavista.

​De acuerdo con la información de la , las actividades iniciarán a las 19:00 horas.

Se contará con la participación de , conocidos como "El Sonidero de TikTok", además de invitados especiales.

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​La alcaldía busca que con estas actividades se fomente un espacio de sana convivencia para las familias.

Agregó que el evento será gratuito para todos los asistentes.

​A través de un boletín, se dio a conocer que habrá un despliegue de seguridad y protocolos de Protección Civil, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación.

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​La alcaldía informó que se implementarán cierres viales en el perímetro.

Estos afectarán los cruces de México-Tenochtitlán y Buenavista, así como H. Ferrocarrileros y Jesús García.

​También habrá cortes a la circulación en las intersecciones de Mina, Aldama, Luis D. Colosio y Orozco y Berra.

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JACL

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