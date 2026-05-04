El Sistema de Transporte Colectivo Metro lanzó una licitación pública nacional para la modernización, en una primera etapa, de los puestos de control.

A través de un anuncio en la Gaceta Oficial, se detalla que el costo por adquirir las bases para la licitación será de cinco mil pesos, y que el fallo se dará el 19 de mayo a las 12:00 horas.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en: Delicias 67 P.B. Anexo Casona en la Coordinación de Normatividad y Contratación de Servicios, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y en el sitio de Internet http://www.metro.cdmx.gob.mx.

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La forma de pago es, mediante cheque certificado o de caja a nombre del Sistema de Transporte Colectivo, o mediante depósito bancario en la cuenta 0706000526 y para pago vía transferencia bancaria la clabe es 072180007060005268.

La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura del sobre que contiene la documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y económicas y el acto de fallo se realizarán en el auditorio ‘Lázaro Cárdenas del Rio’, el cual se localiza en las instalaciones del Metro sobre la calle de Delicias 67.

Se especifica que ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

“En la presente convocatoria, así como en la determinación y aplicación de sanciones derivadas de incumplimiento al contrato que en su oportunidad se asigne, está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga”, se precisa.

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