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Una movilización de equipos de emergencia se registró en calles de la colonia Centro, en la , luego del reporte del fallecimiento de un hombre al interior de una obra en construcción.

El incidente ocurrió en el número 13 de la calle Luis González Obregón, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería un trabajador que cayó desde una altura aproximada de mientras realizaba sus labores.

Muere trabajador de obra en construcción tras caída en el Centro de la CDMX; investigan causas del accidente. Foto: Especial.
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Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que en espera de peritos y autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido, ni las condiciones en las que ocurrió el accidente. Serán las autoridades quienes determinen las causas y posibles responsabilidades.

dmrr

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