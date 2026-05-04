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La logró la recuperación de 12 hectáreas de área verde en la Alameda Poniente.

Esta acción, que beneficia directamente a habitantes de al menos 30 colonias y fortalece la protección ambiental en una de las zonas estratégicas del poniente de la capital, fue resultado de un proceso realizado por etapas: primero se recuperaron 70 mil metros cuadrados, posteriormente 45 mil y, finalmente, cinco mil metros más recuperados este domingo 3 de mayo.

Al respecto, el alcalde Javier López Casarín recordó que durante más de una década vecinas y vecinos habían solicitado la regularización de este espacio, el cual enfrentó distintos intentos de concesión, compra e invasión. Tras un proceso jurídico, la alcaldía corroboró que una empresa cementera mantenía el uso del predio, por lo que se procedió conforme a la normatividad para su clausura.

Como resultado del diálogo y la revisión administrativa, el propietario aceptó voluntariamente los términos para desocupar el espacio, reconociendo la importancia de destinar este terreno a un uso de mayor impacto social y ambiental. A partir de ello, se inició el retiro de maquinaria, herramientas y materiales, dando paso a la recuperación integral del área como espacio verde protegido.

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López Casarín destacó que este terreno tendrá un enfoque sustentable al destinarse a proyectos como la captación de agua de lluvia, la preservación del ecosistema y la infiltración natural hacia los acuíferos, lo que permitirá fortalecer el equilibrio ambiental de la zona.

Asimismo, subrayó que con esta acción se brinda certeza a la comunidad: el predio , y queda definitivamente descartada la operación de la cementera en este punto de Santa Fe.

La recuperación del espacio se consolida a partir del inicio formal de la desocupación este 4 de mayo, en un proceso que fue acompañado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas el director general de Servicios Metropolitanos (), Carlos Mackinlay, y el titular de la Dirección Inmobiliaria y de Comercialización, Juan de Dios Compaired Ortiz, quienes reconocieron la coordinación institucional y la disposición de las partes.

“Recuperar un espacio es un proceso engorroso que muchas veces implica largas controversias. Este logro refleja el acercamiento que tenemos con vecinos, propietarios y trabajadores”, afirmó López Casarín.

dmrr

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