Tlalnepantla, Méx.- Por su presunta participación en el delito de secuestro exprés, el ex comisario de Seguridad Pública de Jilotzingo, Víctor Martín “N”, y cinco elementos municipales fueron vinculados a proceso, luego de que un juez determinó que existen datos suficientes para iniciar un juicio.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos que se le imputan a los elementos de seguridad ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en la colonia Miguel Tecpan.

Las víctimas circulaban a bordo de un camión de carga cuando fueron interceptadas por una patrulla oficial.

Del vehículo oficial descendieron el entonces comisario, Víctor Martín “N”, junto con otros policías, quienes cuestionaron a los ocupantes sobre la mercancía que transportaban.

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Bajo el argumento de una supuesta infracción, les indicaron que serían presentados ante el Ministerio Público y, supuestamente, amenazadas con armas de fuego.

Los agresores les exigieron dinero y parte de la carga, posteriormente las obligaron a subir a la patrulla. Minutos después fueron abandonadas metros adelante.

El exmando policial y los cinco elementos fueron detenidos el 21 de abril, durante una acción en la que autoridades estatales y municipales atendían el reporte de robo de un camión cargado con llantas.

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Tras su captura, también fueron puestos a disposición por encubrimiento por receptación, mientras que el excomisario enfrentó además un señalamiento por cohecho, al ofrecer dinero a los agentes para evitar la presentación de sus acompañantes ante el Ministerio Público.

El juez que conoce del caso impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

En este mismo hecho, cuatro civiles también fueron vinculados a proceso. Dos de ellos por robo de vehículo con violencia, y otros dos por secuestro exprés con fines de robo, en hechos relacionados con la misma detención.

Las autoridades señalaron que, en caso de ser encontrados responsables, los imputados podrían alcanzar penas de hasta 90 años de prisión.

dmrr