Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en tres acciones diferentes a diez personas probablemente involucradas en robos a conductores de vehículos, en posesión de bolsas de aparente marihuana y a bordo de automóviles posiblemente relacionados con los eventos.

Derivado de las labores de investigación de gabinete y campo, se identificó que los detenidos operaban en la alcaldía Cuauhtémoc, donde en uno de los casos amagaron a un automovilista con un arma de fuego para despojarlo de un reloj, una pulsera y una cartera con dinero en efectivo.

​La primera acción se registró tras una persecución en la calle Panaderos, de la colonia Morelos, donde se dio alcance a una camioneta gris identificada en un robo ocurrido el pasado 30 de abril. En el lugar fueron detenidos una mujer de 23 años y cuatro hombres de 16, 31, 33 y 41 años de edad.

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En la revisión preventiva se les hallaron 15 bolsitas de aparente marihuana, una bolsa con vegetal seco a granel y una mochila con cerca de 200 mil pesos en efectivo.}

Detienen a 10 implicados en robos en Cuauhtémoc; aseguraron droga y dinero. Foto: Especial.

​El detenido de 41 años cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario por delitos contra la salud y robo; el de 33 años tiene una presentación al Ministerio Público por encubrimiento por receptación en el año 2020.

​En una segunda acción en el Callejón San Salvador el Verde y Ejido, colonia Centro, fueron detenidos tres hombres de 22, 29 y 30 años, así como una mujer de 20 años. Se les aseguraron 20 envoltorios y una bolsa con aparente marihuana a bordo de un vehículo gris y una motocicleta negro con naranja.

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Las indagatorias vinculan a los detenidos y los vehículos con un asalto a automovilista ocurrido el pasado 30 de abril en la colonia Roma Norte. El implicado de 22 años registra un ingreso al reclusorio por robo calificado en el año 2022.

La tercera acción tuvo lugar en el cruce de las calles Mina y Riva Palacios, colonia Guerrero, donde se detuvo a un hombre de 18 años a bordo de un automóvil blanco con 23 dosis de posible marihuana y un teléfono celular.

A través del análisis de las cámaras del C2 Centro, se estableció que el vehículo y el conductor participaron en un robo a automovilista el pasado 1 de mayo en las calles Medellín y Sinaloa. El detenido cuenta con dos presentaciones al Ministerio Público por robo a transeúnte con violencia en el año 2025.

Los diez detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

dmrr