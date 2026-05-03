Tlalnepantla, Méx.- Un árbol caído y diversos encharcamientos se registran en Tlalnepantla debido a la lluvia de la tarde de este domingo.

Elementos de Protección Civil municipal realizaron recorridos de supervisión para atender las afectaciones.

Autoridades informaron que la situación se encuentra bajo control e informaron que “el personal se mantiene atento para brindar apoyo y salvaguardar la seguridad de todas y todos”.

En municipios cercanos como Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli también se reportan precipitaciones.

Lee también Instituto Electoral CDMX realiza consulta ciudadana de presupuesto participativo; jornada registra baja participación

Lluvias en el Edomex provocan encharcamientos en Tlalnepantla; cae granizo en Naucalpan. Foto: Especial.

De acuerdo con el boletín meteorológico del Estado de México, estas lluvias se relacionan con el debilitamiento del frente frío número 48 en el centro del país.

El sistema mantiene condiciones para lluvias ligeras a moderadas, con tormentas durante la tarde y noche en regiones del norte, noreste, oriente, sureste y sur de la entidad, mientras que en el centro se prevén precipitaciones de menor intensidad.

El pronóstico indica incremento de nubosidad y lluvias ligeras, con acumulaciones menores a 5 milímetros, así como algunas tormentas moderadas aisladas de entre 6 y 19 milímetros, principalmente en zonas serranas.

Lee también PAN CDMX acusa impunidad a 5 años de la Línea 12; sin sentencias por colapso que dejó 26 muertos

Lluvias en el Edomex provocan encharcamientos en Tlalnepantla; cae granizo en Naucalpan. Foto: Especial.

Además, se esperan rachas de viento de entre 30 y 45 kilómetros por hora durante las lluvias.

De acuerdo con el boletín, las precipitaciones se prevén en municipios de las regiones norte, noreste, oriente, sureste y sur del estado.

De manera puntual, el pronóstico incluye lluvias en Naucalpan, Texcoco e Ixtapaluca, así como en Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, con intensidad de ligera a moderada.

También se contemplan lluvias en el sur del estado, en municipios como Tenancingo y Amecameca.

Lee también Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y Copacos en la CDMX; IECM instala más de 2 mil mesas

Lluvias en el Edomex provocan encharcamientos en Tlalnepantla; cae granizo en Naucalpan. Foto: Especial.

Naucalpan se cubre de blanco

Naucalpan, Méx.- La parte alta del municipio de Naucalpan se cubrió de blanco tras la caída de granizo registrada la tarde de este domingo.

Habitantes de la comunidad de Chimalpa captaron en video cómo calles y techos quedaron cubiertos por una capa de hielo, luego de la intensa precipitación que sorprendió a la zona.

Con el paso de los minutos, el granizo comenzó a deshacerse de manera paulatina sin generar mayores complicaciones.

Lee también ¿Qué son y para que sirven los Copacos en la CDMX?; vecinos renuevan representación comunitaria en cada colonia

No se registraron afectaciones de consideración en vialidades ni incidentes mayores tras la caída de granizo.

Estas lluvias se relacionan con el debilitamiento del frente frío número 48 en el centro del país, de acuerdo con el boletín meteorológico del Estado de México, publicado por la Comisión de Agua estatal.

El sistema mantiene condiciones para lluvias ligeras a moderadas, con tormentas durante la tarde y noche en regiones del norte, noreste, oriente, sureste y sur de la entidad, mientras que en el centro se prevén precipitaciones de menor intensidad.

dmrr