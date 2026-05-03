Este domingo se realiza la consulta ciudadana de Presupuesto Participativo y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos), ejercicios marcados por la poca participación vecinal y por las dudas.

Durante un recorrido de El UNIVERSAL por varias mesas receptores de opinión localizadas en la zona norte de la Ciudad, se comprobó que en algunas la asistencia era a cuenta gotas: una persona acudía cada 10 o 15 minutos. En otras de plano no había presencia de vecinos y los funcionarios de casilla lucían impacientes o caminan en círculos intentando que el tiempo pasara más rápido.

Instituto Electoral CDMX realiza consulta ciudadana de presupuesto participativo; jornada regista baja participación. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En otras mesas, los pocos vecinos que acudían tenían dudas, la más común era cuantos recuadros marcar en cada boleta. En cada una de las mesas se colocó el número de proyectos y su descripción para que las y los vecinos pudieran conocerlos y votar por su preferido.

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Otras dudas, las cuales eran resueltas por los funcionarios de casilla eran si podían votar en representación de otras personas y si en esa mesa les tocaba votar.

En algunas unidades habitacionales la asistencia era nutrida. Al cuestionar a algunos vecinos al respecto, confesaron que a través de sus grupos de WhatsApp se pusieron de acuerdo para asistir a votar.

Instituto Electoral CDMX realiza consulta ciudadana de presupuesto participativo; jornada regista baja participación. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se instaló en sesión permanente para dar seguimiento a las actividades de esta jornada vecinal.

En punto de las 9:00 horas, inició la jornada de votación y opinión con la instalación de las dos mil 396 mesas receptoras de opinión en las mil 764 colonias o pueblos.

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En su mensaje, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, afirmó que esta jornada es una celebración ciudadana que fortalece la democracia y promueve la participación.

Instituto Electoral CDMX realiza consulta ciudadana de presupuesto participativo; jornada regista baja participación. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Sigamos creando ciudadanía, brindando esta oportunidad, que se sigan ejerciendo estos recursos, sigamos siendo referente a nivel nacional e internacional del Presupuesto Participativo y de los órganos de representación ciudadana que muestran que esta ciudad es exigente, demandante, vibrante y que hace propio el ejercicio de la democracia”, resaltó.

La consejera Erika Estrada, presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, indicó que ambos ejercicios complementan a la democracia representativa, la fortalecen y la hacen más sensible a lo que ocurre en cada entorno.

“Hoy iniciamos una jornada con la convicción de que la participación ciudadana sigue siendo una de las herramientas más poderosas para fortalecer nuestra democracia y con la esperanza de que a través de estos mecanismos sigamos construyendo una comunidad más sólida, solidaria y comprometida con lo común”, apuntó.

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