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Toluca, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México impulsa la campañamediante la instalación de un módulo de adopción el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, con el objetivo de que asistentes a un partido de fútbol puedan brindar hogar a lomitos y michis, como parte de una estrategia para fomentar la adopción responsable y el bienestar animal.

El “Estado de México, Capital Mundial del Bienestar Animal” convoca a la ciudadanía a sumarse a esta gran jugada colectiva.

Gobierno del Edomex impulsa adopción de mascotas en Toluca; instalarán módulo en el estadio Nemesio Diez. Foto: Especial.
Gobierno del Edomex impulsa adopción de mascotas en Toluca; instalarán módulo en el estadio Nemesio Diez. Foto: Especial.

Con esta campaña el gobierno de (Morena) ha logrado que 155 seres sintientes encuentren una familia en el EdoMéx, se informa en un comunicado.

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El gobierno estatal, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), instalará un módulo de adopción a las afueras del Estadio Nemesio Diez, el próximo 4 de junio, para que la afición no solo viva la emoción del partido, sino que tenga la oportunidad de conocer, convivir y brindar una familia a seres sintientes.

Gobierno del Edomex impulsa adopción de mascotas en Toluca; instalarán módulo en el estadio Nemesio Diez. Foto: Especial.
Gobierno del Edomex impulsa adopción de mascotas en Toluca; instalarán módulo en el estadio Nemesio Diez. Foto: Especial.

Dicha iniciativa nació para promover la adopción responsable de lomitos y michis, crear conciencia sobre el cuidado de los seres sintientes y consolidar una cultura de compromiso en las familias mexiquenses.

Las jornadas realizadas en los días de partido, se ha logrado que 155 lomitos y michis encuentren un hogar, al consolidar una verdadera alineación de segundas oportunidades, se expone explica:

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“Cada uno de estos seres sintientes cuenta con un protocolo integral de salud: se entregan desparasitados, vacunados y esterilizados; además, se da seguimiento puntual a cada adopción, para asegurar que esta gran jugada se traduzca en bienestar, cuidado y familias responsables.

Gobierno del Edomex impulsa adopción de mascotas en Toluca; instalarán módulo en el estadio Nemesio Diez. Foto: Especial.
Gobierno del Edomex impulsa adopción de mascotas en Toluca; instalarán módulo en el estadio Nemesio Diez. Foto: Especial.

“En este contexto, la CEPANAF seguirá con activaciones especiales durante los encuentros como local del Deportivo Toluca.

“Cada partido será una oportunidad para jugar en equipo por quienes no tienen voz: al invitar a que las y los aficionados se conviertan en parte de esta alineación ganadora ya que el verdadero campeonato se gana cuando un ser sintiente encuentra un hogar”.

Y de esta manera el “Estado de México, Capital Mundial del Bienestar Animal” convoca a la ciudadanía a sumarse a esta gran acción colectiva, porque en este torneo de la vida, la mejor jugada siempre será adoptar”, se agrega.

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