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Ahora sí, este miércoles 6 de mayo podría votarse en el pleno del Congreso de la Ciudad de México la reforma constitucional en y el 12 de mayo la creación de la Secretaría del Deporte, ambas propuestas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante la Chilanga de este domingo, el legislador Paulo García detalló que este miércoles tienen previsto avalar la reforma de cuidados, que pondría a la Ciudad de México a la vanguardia en la materia.

“Esperamos que este miércoles se vote la reforma constitucional en materia de cuidados, es una reforma de avanzada, vamos a ser la primera Cuidad en America Latina en reconocer el , a cuidar y ser cuidados, esto es algo que va a poner, desde nuestro punto de vista, a la Ciudad en el radar a nivel internacional, y es una parte muy importante del proyecto de Ciudad de la Jefa de Gobierno, y va a ser una gran noticia para la Ciudad”, argumentó.

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A su vez, la diputada local Elizabeth Mateos presentó los avances que tienen las comisiones dictaminadoras sobre la iniciativa para crear la Secretaría del Deporte de la Ciudad de México. Dijo que entre el 5 y el 7 de mayo se podría votar en comisiones y la expectativa es que suba al pleno el próximo 12 de mayo.

Adelantó que la nueva dependencia no creará funciones desde cero, sino que sectorializará facultades hoy dispersas en distintas áreas del gobierno, dándole coherencia y dirección a toda la de la capital.

La secretaría atenderá dos vertientes fundamentales: el deporte comunitario en colonias y barrios de toda la Ciudad, y el deporte de alto rendimiento para quienes buscan representar a la capital en competencias nacionales e internacionales.

Su misión será coordinar la infraestructura existente, desarrollar el talento deportivo desde abajo y garantizar el acceso universal a la actividad física como política de Estado.

dmrr

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