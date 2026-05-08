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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () emitió un aviso especial por un que se espera del 10 al 14 de mayo en la Ciudad de México.

El fenómeno durará del al jueves 14 de mayo de 2026, y traerá lluvias de fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

Además, durante estos días se esperan temperaturas máximas de entre 24 a 28° Celsius.

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Ante esto, la SGIRPC pidió a la población recoger basura de las coladeras, evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras, y usar impermeable o paraguas.

vr/cr

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