En medio de las disputas políticas entre Morena y la oposición, así como las presiones de Estados Unidos por el presunto vínculo de políticos morenistas con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los legisladores de la autollamada Cuarta Transformación cerraron filas “en defensa de la soberanía nacional” y en contra de la “ofensiva de la derecha nacional e internacional”.

En reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional, a la que no asistió el senador Enrique Inzunza, acusado por la Unión Americana de pactar con el narco, la Mandataria pidió a diputados y senadores “recorrer territorio” para hablar con la gente y llevar el mensaje de que “en México sólo hay dos proyectos: el de los entreguistas y el de la transformación”.

De acuerdo con testimonios de legisladores, como el senador Saúl Monreal, en la reunión no se habló directamente de Estados Unidos ni del caso Sinaloa, pero la Presidenta hizo un exhorto a defender la soberanía, mantener la unidad y los principios del movimiento de la 4T, y no zigzaguear ni anteponer intereses personales.

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“Hemos sido muy eficaces en la reforma, en el cambio constitucional y el andamiaje legal del país, pero ahora es momento de darle paso, después de la eficacia, a los principios”, expresó el coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier Velazco, al salir del encuentro de una hora y media.

Señaló que Sheinbaum Pardo, al referirse a las candidaturas a puestos de elección popular que estarán en juego en 2027, les advirtió que “por encima de las aspiraciones personales están los principios del movimiento”.

Gerardo Fernández Noroña reveló que la Presidenta les garantizó que no meterá las manos en la definición de las candidaturas. “Lo importante no es quién sea candidata, candidato, por tanto, es la unidad con el pueblo y la defensa con la soberanía, y dijo muy claro: ‘No me voy a meter, se van a respetar las encuestas, quien gana la encuesta será la persona que sea candidata’”, destacó.

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En el mismo sentido, la diputada Dolores Padierna informó que la Sheinbaum Pardo les dijo que “lo que está de por medio no son las candidaturas, no es si va Juan o Pedro, lo que está de por medio es el proyecto de nación y ahí se requiere la unidad absoluta de todos.

“También, aprovechando que vamos a territorio todos estos meses, nos pidió hablarle a la gente de que sólo hay dos proyectos de nación: el entreguista, que lo representan ‘aquellos’, y el de la transformación, el de nosotros; el del pueblo y la soberanía”, señaló la legisladora.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la Mandataria federal les pidió ir a los estados y municipios a explicar en qué se basa su plan de defensa de la soberanía frente a las amenazas externas.

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“Nos pidió a todos regresar a territorio, explicar lo que está pasando en el país, el alcance de la lucha por mantener nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestros principios en materia internacional. Caminar a territorio en villas, provincias, rancherías, para explicarle a la población qué es lo que estamos defendiendo frente al poder conservador, al conservadurismo y a la amenaza constante de injerencia, intervencionismo y de actitudes hostiles contra México”.

En redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que agradeció a las y los legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo su labor y determinación en favor de la unidad de la 4T.

“Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!”, escribió la Mandataria en redes sociales.

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A su salida del encuentro, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, declaró que “nos dio un agradecimiento por nuestro trabajo, por seguir construyendo la Cuarta Transformación, por las reformas constitucionales que se han hecho y por seguir trabajando a favor de la soberanía, la independencia y la libertad y el amor al pueblo”.

El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la presidenta Sheinbaum Pardo les pidió “cerrar filas en defensa de la soberanía nacional”.

En entrevista, el legislador se dijo tranquilo ante la amenaza de Estados Unidos de más acusaciones contra políticos mexicanos.

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“Puede hacer las listas que quiera el gobierno de Estados Unidos, puede hacer las personas que quieran. Hay dos caminos: la defensa de la soberanía o el entreguismo, y nosotros representamos y seguiremos representando la defensa de la soberanía”, apuntó.

Quien no quiso responder a los cuestionamientos fue el excoordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, a quien algunas versiones lo vinculan con el tema del huachicol fiscal. El tabasqueño se mostró reacio con la prensa, pero bromista y sonriente con sus compañeros más cercanos, como Fernández Noroña, Miguel Ángel Yunes y Homero Davis, mientras hacían fila para entrar a Palacio Nacional.

Los diputados llegaron en tres autobuses y los senadores fueron citados en el Gran Hotel de la Ciudad de México para desayunar chilaquiles y de ahí, caminando, cruzar la plancha del Zócalo para llegar a Palacio Nacional, aunque algunos como Manuel Velasco, del Partido Verde, llegaron directamente a la reunión.

Enrique Inzunza no fue el único ausente. También faltaron al encuentro, entre otros, los senadores Ricardo Sheffield, Karina Ruiz, Susana Harp, Simey Olvera, Nora Elena Yu, Ruth González Silva y Luis Armando Melgar.