El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez Miranda, propuso que a partir de los casos de la presunta intromisión de la CIA en Chihuahua y los supuestos vínculos con el narco del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum encabece una cruzada contra la corrupción y la impunidad.

“A partir de esos eventos, Chihuahua y Sinaloa, y lo digo yo, es el momento de que en el país se inicie en verdad el combate a la corrupción. Es el momento que la presidenta decida y tendrá el apoyo de la absoluta mayoría de los mexicanos para combatir la corrupción y la impunidad que generan los hechos de corrupción en este país. En este momento, la presidenta va a tener el apoyo si encabeza esa cruzada contra la corrupción y contra la impunidad, para que no hablemos solamente de Chihuahua y de Sinaloa. Hay muchos casos que han venido de antes”, puntualizó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Respecto a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Sinaloa y entorno a la presunta colaboración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el gobierno de Chihuahua, el senador Higinio Martínez afirmó que las autoridades federales están actuando conforme a derecho.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante la “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional este 7 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“En Chihuahua existen probables elementos de, cuando menos, no sé si de delitos, pero de irregularidades y hay versiones de que pudieran construirse delitos. La labor que tiene que hacer la fiscalía, por un lado, o la Secretaría de Relaciones Exteriores, por otro lado, es investigar. Y la señora gobernadora no tiene de qué preocuparse ¿por qué se preocupa que pueda investigarse en un caso que trascendió al país, en un caso donde, hasta sabemos, hubo dos ciudadanos norteamericanos muertos, y que, además, son agentes de la CIA. A todos nos conviene que más temprano que tarde se aclare”, subrayó.

El legislador rechazó las acusaciones del PAN en el sentido de que Morena quiere “quemar en leña verde” a la gobernadora María Eugenia Campos, por lo que pidió a los panistas “no echarle más aceite a la hoguera”.

“Morena no quiere quemar en leña verde a la gobernadora de Chihuahua, en verdad. Ni a ella ni a ningún otro líder opositor. Hay líderes opositores que son terriblemente, yo diría hasta groseros y faltan mucho a este país, y nadie los persigue. Así es que nadie tendría por qué quemar en leña verde a la gobernadora.

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“Ella, si todo está bien, si hicieron las cosas bien en Chihuahua, igual, que no se preocupe, como el gobernador Rocha, todo mundo es inocente hasta no demostrar lo contrario. Hay que decirle a la gobernadora, ella es inocente hasta no demostrar lo contrario. Rocha es inocente hasta no demostrar lo contrario. En el caso de Chihuahua, se verá sobre la marcha si hubo delitos que se hayan cometido por la intervención. Eso es lo que yo creo, hay que confiar en las autoridades jurisdiccionales.

Dijo que en el caso Sinaloa, lo que está haciendo la autoridad es pedir las pruebas que dicen tener en Estados Unidos para poder acceder a su petición de una detención y de una probable extradición.

“El senado gobernador Rocha ha tomado una decisión de separarse para facilitar estas investigaciones, que a mí me parece apropiada, adecuada, correcta, porque no solo está en juego su persona, su prestigio, incluso su libertad, sino también está en juego Sinaloa y este país”, señaló.

No hay un manto protector a Rocha Moya: Higinio Martínez

Senador Higinio Martínez. Foto: Twitter @higinio_mtz

Además, negó que desde el gobierno federal o la FGR se le tienda un manto protector a Rocha Moya.

“Yo no veo ningún manto protector. El gobernador está, por lo pronto, fuera de la responsabilidad que le dieron los ciudadanos de Sinaloa. Está fuera por una acusación que hace un fiscal de Estados Unidos, y está fuera por una acción personal de decir, ‘asumo’. No veo cuál sea la protección, cuando desde la fiscalía se ha dicho, van a investigar. Si llegan las pruebas que, se supone, tienen en sus manos, en la fiscalía de Brooklyn, si llegan a manos de la fiscalía, y, además, si las hacen públicas como es su costumbre, entonces, ¿cómo se puede proteger?, al contrario, no es así.

Higinio Martínez enfatizó que la FGR está obligada a investigar a fondo ambos casos, por lo que insistió en que hay que tener confianza en el trabajo de la fiscalía.

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“Yo creo que nadie de los personajes involucrados en Chihuahua o en Sinaloa deberían de quejarse, los que debían quejarse son los mexicanos si no se hace justicia en cualquiera de los dos casos”.

El senador mexiquense sostuvo que es una decisión personal de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pedir o no licencia. “No voy a sugerir que otros pidan licencia, pero que cada quien viendo el tema que tienen en sus manos, decidan. Si no piden licencia, de todos modos, las investigaciones van a salir, van a seguir, en uno o en otro caso”, recalcó.

“Deben saber que la fiscalía, independientemente de lo que diga el fiscal de Estados Unidos, la fiscalía ante un señalamiento debe, yo pienso así, estar investigando también el caso Sinaloa, como el caso Chihuahua. Esa es una obligación, investigar ambos casos”, concluyó.

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