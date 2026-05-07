La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a Jorge Romero Herrera de liderar un cártel en México: el inmobiliario. Esto, en el marco del enfrentamiento entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) por la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua y la acusación contra Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos.

“Jorge Romero, el líder del Cártel Inmobiliario, hablando ‘de lo terrible que es la situación en el país’. Bueno, ¿por qué no empieza a hablar del Cártel Inmobiliario? La verdad. ¿O por qué no explican qué pasó en Chihuahua?, ¿por qué no lo explican? Porque no es un tema de las acciones que se hacen cotidianamente en contra del crimen con base en la legalidad. No, no tiene nada que ver con ese tema”, dijo la Mandataria.

El martes pasado, Romero Herrera exigió la detención inmediata y la extradición a Estados Unidos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de todo su círculo. Lo calificó como un “traidor a la patria” y argumentó que no existe mayor traición que agredir a quienes se juró proteger al aliarse con el crimen.

Durante su conferencia matutina de ayer, la Mandataria señaló a integrantes del bloque opositor, entre ellos el líder blanquiazul, quien no ha aclarado la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua, estado gobernado por la panista Maru Campos Galván.

Al respecto, expresó que la Fiscalía General de la República (FGR) todavía investiga el tema y solicitó que informe lo más pronto posible cómo fue el operativo para desmantelar el laboratorio en la Sierra de Pinal, en el municipio de Morelos: si hubo detenidos o incautación de drogas.

“¿Por qué había personas extranjeras en un operativo?, ¿quién los invitó? Porque está en contra de la ley. Ya dijo la fiscalía que va a iniciar un proceso de invitar a los testigos para que informen cómo fue que se dio todo esto. Eso, ya nadie quiere hablar de eso. Ah, pero sí son unos inventos… El pueblo de México tiene que tener claro que la Presidenta no cubre a nadie, a nadie, no importa el partido político del que sea”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo aseveró que las autoridades de Chihuahua no pueden excusar la entrada de agentes extranjeros con que no sabían los protocolos ni conocían lo que establece la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, recordó que el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que se citó a 50 personas para ser entrevistadas sobre el operativo llevado a cabo en Chihuahua.

“De acuerdo con ellos, van a citar como a 50 testigos. ¿Desde cuándo están operando?, ¿bajo qué acuerdos?, ¿quién lo instruyó?, ¿hay acuerdos escritos, son acuerdos de palabra? Muy importante saberlo, porque este no es un asunto de si un gobierno está trabajando para la seguridad de su pueblo. El asunto tiene que ver con la injerencia, con la presencia de agentes extranjeros o de ciudadanos extranjeros en operativos de seguridad”, dijo.

La Mandataria también reveló que, el martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mandó una nota diplomática a Estados Unidos en la que explica que la FGR no encontró pruebas para detener a Rubén Rocha Moya y a nueve mexicanos más solicitados por tráfico de drogas.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo volvió a cuestionar las presuntas pruebas que presentó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, las cuales consisten en fotografías a unas hojas de papel con montos de presuntos sobornos por parte de autoridades de Sinaloa. Además, cuestionó las críticas que ha recibido sobre este caso.

“Dicen: ‘si la Presidenta no entrega a Rocha, no va a haber Tratado de Libre Comercio’. ¿Perdón? ‘La Presidenta lo que debería de hacer es detener a todos los corruptos del país’. Eso le toca a la fiscalía, no a la Presidenta (...) ‘La Presidenta ordenó al secretario de Seguridad que no hiciera investigaciones sobre no sé qué tema (...) Bueno, ¿de dónde sacan eso? Pura mentira”, dijo.

Sheinbaum Pardo afirmó que no cubrirá a nadie, sin importar el partido político al que pertenezca; sin embargo, la FGR tiene que hacer las investigaciones correspondientes y, si es necesario, solicitar apoyo a la Secretaría de Seguridad.

“Tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos. En México hay un sistema penal acusatorio que es muy garantista. Ya todos son aquí analistas políticos de lo que debe hacer la Presidenta”.

Sobre Marco Bonilla, edil de Chihuahua, y quien presuntamente se reunió con autoridades de Estados Unidos para establecer convenios de seguridad en su estado, la Mandataria opinó: “El alcalde fue a hacer acuerdos a Estados Unidos sobre temas de seguridad que firmaron, que acordaron bajo instrucción de quién, fue una decisión personal. Entonces, qué bueno que la fiscalía aclare más allá de si hay detenidos o no, (...) si es que considera que hay un delito”.

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